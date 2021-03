Lojalisti stiahli pre brexitové pravidlá podporu severoírskej mierovej dohody

Zakázané lojalistické polovojenské skupiny v Severnom Írsku oznámili, že dočasne stiahnu svoju podporu mierovej Veľkopiatkovej dohode z roku 1998. Dôvodom sú komplikácie spôsobené novými obchodnými pravidlami po brexite.

Rada lojalistických spoločenstiev, ktorá zastupuje niekoľko polovojenských skupín, v liste britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi napísala, že nové pravidlá podkopávajú základ Veľkopiatkovej dohody a skupiny ju nebudú podporovať, kým nebude existovať „voľný pohyb tovarov, služieb a občanov po celom Spojenom kráľovstve“. Ich opozícia voči opatreniam bude však naďalej „mierová a demokratická“.

Nové kontroly

Dohoda o obchode medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) stanovuje výmenu tovaru bez ciel a kvót, no určuje veterinárne a colné kontroly a ďalšie opatrenia.

Zavádza tiež nové kontroly na niektoré oblasti obchodu medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. Severné Írsko má pre svoju hranicu s Írskom špeciálny status, keďže otvorená írska hranica pomohla podporiť mierový proces v oblasti postavený na spomenutej dohode.

Kontroly však narušili krehkú politickú stabilitu v Severnom Írsku, kde sa, ako pripomína agentúra AP, niektorí ľudia identifikujú ako Briti a niektorí ako Íri. Podľa probritských unionistov len vrážajú klin medzi Severné Írsko a zvyšok Británie.

Problém s byrokraciou

Severoírske podniky tvrdia, že majú problémy vyrovnať sa s novou byrokraciou. V snahe zmierniť záťaž, Británia v stredu oznámila, že jednostranne predlžuje do októbra ochrannú lehotu na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov vstupujúcich do Severného Írska, ktorá by mala vypršať na konci tohto mesiaca.

To si vyslúžilo kritiku zo strany podpredseda Európskej komisie Maroša Šefčoviča, podľa ktorého to porušuje právne záväznú dohodu o brexite a predstavuje to „jasný odklon od konštruktívneho prístupu, ktorý doteraz prevládal“.

Británia argumentuje, že opatrenia sú iba dočasné technické kroky, ktoré vo veľkej miere pokračujú v už prijatých opatreniach, aby poskytli viac času podnikom ako sú supermarkety či doručovateľským službám.