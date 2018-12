Lokomotíva Košice vzala späť odhlásenie z druhej ligy, klub bude mať zahraničného investora

KOŠICE 13. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalový klub FC Lokomotíva Košice nekončí svoje účinkovanie v tomto ročníku slovenskej druholigovej súťaže, v jarnej časti aktuálnej sezóny 2018/2019 bude pokračovať a riadne dohrá celoštátnu II. ligu.

„Prezident klubu Peter Daduľák vzal späť odhlásenie zo súťaže, ktoré adresoval Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) v stredu 5. decembra 2018 a záväzne prehlásil, že družstvo pokračuje v činnosti,“ uvádza sa v tlačovej správe FC Lokomotíva Košice.

Prišla veľmi zaujímavá ponuka

Peter Daduľák zároveň informoval, že dospel k dohode s novým zahraničným investorom a klubu sa podarilo získať dôležitého strategického partnera. V najbližších dňoch tak dôjde k prevodu akcií na nového investora. Práve na základe toho prišlo k tomu, že šéf klubu vzal späť odhlásenie sa zo súťaže a klub FC Lokomotíva Košice bude naďalej riadne fungovať. Predstavitelia klubu o tom už informovali aj zástupcov Slovenského futbalového zväzu.

„Za posledný týždeň sa toho udialo viac ako za ostatný rok a pol. Podarilo sa to, čo sa nepodarilo za celý ten čas pri hľadaní nového partnera. Je to paradox, že človek odhlási mužstvo zo súťaže a zrazu prichádzajú ponuky. Prišla nám veľmi zaujímavá ponuka, ktorá dokáže riešiť všetky problémy klubu. Dostali sme ponuku na prebratie celého futbalového klubu, do akciovej spoločnosti vstúpi nový strategický partner. Ide o partnera, ktorý sa vyzná vo futbalovom prostredí, nie je to žiadny nováčik. V tejto oblasti je doma. Tešíme sa z toho, že do klubu prichádza práve takýto človek,“ povedal na webe Lokomotívy prezident klubu Daduľák.

Výrazný posun dopredu

Ten ďalej prezradil, že v krátkom čase sa akcie FC Lokomotíva prevedú na zahraničného partnera, ktorý zastreší chod klubu vrátane financovania. „Teším sa z toho. Myslím si, že táto nová ponuka bude pre Lokomotívu znamenať progres a výrazný posun smerom dopredu. Stane sa to, čo si žiadali všetci ľudia, ktorí fandia tomuto klubu. Samozrejme, stojíme nohami pevne na zemi. Momentálne je najdôležitejšie zachrániť sa v druhej lige. Predstavenie partnera prebehne pravdepodobne v najbližších týždňoch, pričom na oficiálnej tlačovej konferencii bude predstavená stratégia a ďalšie fungovanie klubu.“ dodal Peter Daduľák.

FC Lokomotíva Košice figuruje po jesennej časti druholigovej súťaže na predposlednom 15. mieste tabuľky, v sedemnástich kolách získal 15 bodov (bilancia: 3 – 6 – 8, skóre 17:28). Do nižšej súťaže zostúpia po jarnej časti tejto sezóny štyri mužstvá.