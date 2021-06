Lomnický sa priblížil k osemdesiatke a je siedmy na svete, bude reprezentovať Slovensko na olympiáde v Tokiu

Kladivár Marcel Lomnický sa po chodcoch Matejovi Tóthovi a Michalovi Morvayovi a prekážkarke Emme Zapletalovej stal štvrtým slovenským účastníkom olympijských hier v Tokiu spomedzi atlétov.

Na majstrovstvách Slovenska v Trnave dosiahol výkon 79,19 m a o 3 cm si zlepšil osobný rekord z 2. augusta 2014. Zároveň prekonal olympijský limit 77,50 m o 1,69 m a na svete sa v tomto roku dostal na siedme miesto.

Jubilejný desiaty titul

Víťazný hod hneď z úvodnej série mu zabezpečil jubilejný desiaty titul – mužské kladivo nemá od roku 2012 na Slovensku iného víťaza.

„Tréningy naznačovali už dávnejšie, že forma mi stúpa, a preto som si veril. Inak by som na šampionát ani nešiel. V Trnave som našiel perfektné podmienky. Po vydarenej rozcvičke som to chcel mať hneď prvým pokusom z krku, aby som nemal problém s tým, že budem unavený. Súťažili sme len štyria,“ vysvetlil Lomnický na webe atletika.sk.

Tretia olympiáda Lomnického

Tridsaťtriročný zverenec Libora Charfreitaga v banskobystrickej Dukle už nemusí čakať na uzavretie kvalifikačných rebríčkov o polnoci 29. júna. Piaty kladivár z OH 2016 v Riu a pätnásty z OH 2012 v Londýne pôjde na svoju tretiu olympiádu.

„Ziskom miestenky mi spadol zo srdca veľký kameň. Ešte minulý týždeň som bol na tom v renkingu dobre, ale postupne pribúdali limitári a vypadol som z tridsaťdvojky. Pre mňa dnes iná možnosť ako splnenie limitu neprichádzala do úvahy. Som rád, že sa to podarilo. Bola to otázka času, kedy mi to zaletí ďaleko,“ skonštatoval Lomnický.

Vynechal niektoré hody

Osemdesiatmetrovú hranicu prehodili v tejto sezóne zatiaľ iba traja kladivári. Okrem štvornásobného majstra sveta Poliaka Pawla Fajdeka, ktorý je výkonom 82,98 m lídrom svetových tabuliek, aj jeho krajan Wojciech Nowicki (80,86) a Američan Rudy Winkler (82,71). Nelákalo to aj Lomnického?

„Mal som ambíciu skúsiť pokoriť osemdesiatku, ale zároveň som sa tak veľmi tešil, že som mal doslova zimomriavky. Druhý hod som radšej vynechal, lebo súťaž pokračovala veľmi rýchlo a chcel som si pred tretím oddýchnuť. Ten mi nevyšiel a potom už došiel na mňa útlm. Piaty bol celkom dobrý a posledný som zasa vynechal,“ zhodnotil najlepší slovenský kladivár svoju pracovnú nedeľu na Mestskom atletickom štadióne v Trnave.