Lorde odložila vydanie nového albumu, speváčka fanúšikom vysvetlila dôvod

Novozélandská speváčka Lorde odložila vydanie nového albumu po tom, ako jej zomrel pes. Dvadsaťdvaročná interpretka o tom informovala fanúšikov a fanúšičky prostredníctvom newsletteru. „Žiadam vás o trpezlivosť. Rok 2020 sa blíži a vy zrejme premýšľate, kde je môj nový album. Prišla som o môjho chlapca a potrebujem nejaký čas, aby som sa dala opäť dokopy a dokončila ho pre vás. Už to nebude rovnaká práca, pochopí to každý, kto si prežil stratu. Otvoria sa dvere, cez ktoré prejdete a náhle je všetko iné,“ uviedla speváčka, ktorej pes menom Pearl zomrel v dôsledku zástavy srdca.

Lorde, vlastným menom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, sa preslávila v októbri 2013, keď sa vo veku 16 rokov a 11 mesiacov stala so skladbou Royals najmladším interpretom, ktorý sa dostal na čelo Billboardu Hot 100 od 14. novembra 1987, keď v ňom triumfovala americká speváčka Tiffany s piesňou I Think We’re Alone Now. Lorde sa stala aj prvým novozélandským hudobníkom, ktorý tento rebríček dobyl ako hlavný interpret.

Skladba Royals vyšla najprv na jej debutovom EP The Love Club (2013) a neskôr aj na prvom albume Pure Heroine (2013). Táto pieseň jej vyniesla aj dve ceny Grammy. Časopis Time ju v roku 2013 zaradil do zoznamu najvplyvnejších tínedžerov na svete a v nasledujúcom roku sa dostala do zoznamu najvplyvnejších ľudí do 30 rokov podľa magazínu Forbes. V roku 2017 ponúkla druhú štúdiovku Melodrama.

Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.