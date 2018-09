Lorna Byrne príde na Slovensko

BRATISLAVA 11. septembra 2018 (WBN/PR) – Cestuje po svete, rozdáva ľuďom nádej, dodáva silu a učí ich modliť sa. Írska mystička Lorna Byrneová príde už po štvrtý raz na Slovensko – v Bratislave bude mať prednášku a jej popularita sa opäť ukázala: za pár hodín po spustení predaja vstupeniek sa vypredala takmer polovica z nich.

Lorna Byrneová dokáže meniť ľudí. Prináša druhým nádej v to, že nikdy nie sú a nikdy neboli sami. Že nás stále sprevádza zástup anjelov. Že sme každý nesmrteľnou dušou, ktorá sa po smrti vracia späť do neba. Útla charizmatická Lorna dokáže vo vás prebudiť to najkrajšie.

„Všetci potrebujeme modlitbu. Hovorte si, čo chcete – verte tomu či neverte – vždy budete prechádzať životnými obdobiami, kedy budete potrebovať modlitbu. Všetci ju naozaj potrebujeme, hoci niekedy je nám tak nanič, až sa nám zdá, že sa nedokážeme ani modliť. Práve preto by sme sa všetci mali modliť jeden za druhého – lebo niekedy sa jednoducho nevieme pomodliť sami za seba,“ tvrdí Lorna Byrneová na margo svojej knihy Modlitby zo srdca. Tá vyjde len krátko pred jej návštevou Bratislavy. No už teraz si ju môžete predobjednať a na BUX.sk exkluzívne s podpisom.

„Jeden z priaznivých účinkov modlitby spočíva v tom, že nás všetkých nabáda vychutnať si každý krok na ceste životom a zbytočne sa nenáhliť. Modlitba nám pomáha pripomenúť si, že máme žiť naplno, tešiť sa z každého okamihu, či už dobrého, alebo zlého. Človek je počas celého života akoby na váhe – akoby jeho šťastie bolo na vážkach,“ tvrdí Lorna Byrneová na margo svojej knihy Modlitby zo srdca. Tá vyjde len krátko pred jej návštevou Bratislavy. No už teraz si ju môžete predobjednať a na BUX.sk exkluzívne s podpisom.

Drobná, no úžasne charizmatická

„Keď sa vám Lorna pozrie do očí, máte pocit, že sa vám podlomia kolená. Hĺbka jej pohľadu je neopísateľná. A ľudia to z nej cítia. Inštinktívne ich to k nej priťahuje. Počas stretnutia s ňou mnohým stekajú po tvári slzy šťastia. Taký vplyv má na nich táto dáma,“ približuje v rozhovore pre LepšíDeň.sk stretnutia s Lornou Jan Menděl. To on ju prehovoril, aby prišla do Česka a na Slovensko, kam sa vracia opakovane.

Založil jej profil, ktorý má už vyše 16.000 fanúšikov, tlmočí jej na prednáškach a sprevádza ju po jednotlivých mestách. „Vždy, keď tu Lorna je, tak mi opakovane spomína, akí sú Česi a Slováci vo svojom vnútre neuveriteľne duchovne naladení. A že aj keď sa to nezdá, tak sme jedni z duchovne najprebudenejších národov, aké pozná.“

Lorna je podľa neho v súkromí úplne rovnaká, ako na verejnosti. Je hlboko pokojná a tichá, ale má aj skvelý zmysel pre humor. „Musím však povedať, že som nikdy osobne nepoznal duchovnejšiu bytosť. Že mi je už niekoľko rokov veľkou inšpiráciou a úplne od základov ovplyvnila môj život a vzťah k Bohu. A za to som je a vždy budem nesmierne vďačný,“ dodáva Jan Menděl, ktorý sám píše a už 22 rokov sa venuje duchovným náukám.

Lorna Byrneová v Bratislave

Lorna Byrneová príde do Bratislavy 20.novembra už po štvrtý raz. Najskôr bude mať o 17:00 tlmočenú prednášku v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu a na záver bude rozdávať požehnania. Ako ona sama hovorí – je to najdôležitejšia časť prednášky. Čo sa však v takejto chvíli požehnania deje a prečo je také dôležité, vraj prezradiť nemôže.

Na prednášku je obmedzený počet vstupeniek, ktoré sa dajú objednať iba online.

Milan Buno, literárny publicista