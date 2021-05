Lotyši využili na úvod MS v hokeji 2021 nezohratosť tímu Kanady. Zlepšíme sa, odkázal Connor Brown

Keď sa pred pätnástimi rokmi ostatný raz konali hokejové majstrovstvá sveta v Lotyšsku a pobaltský výber nastúpil proti Kanade, bolo z toho vysoké víťazstvo „javorových listov“ 11:0.

V piatok sa obe reprezentácie opäť stretli na lotyšskej pôde, no s úplne iným výsledkom – šokujúcim triumfom domácich 2:0.

Dvaja lotyšskí hrdinovia

Lotyšské mužstvo malo v piatok predovšetkým dvoch hrdinov – gólmana Matissa Kivlenieksa, ktorý v bránke čaroval a predviedol 38 úspešných zákrokov.

Útočník Miks Indrašis zasa 1,5 sekundy pred koncom prvej tretiny v presilovke otvoril skóre duelu. Výhru Lotyšov spečatil v 29. min Oskars Batna.

„Vedeli sme, že Kanada v tomto zložení toho veľa neodohrala, takže sme to chceli využiť. Myslím si, že sme hrali dobre, dali sme dva góly a napokon to stačilo na víťazstvo v zápase,“ povedal strelec víťazného zásahu Indrašis.

Desať prehier a jedna remíza

Lotyšsko triumfovalo nad Kanadou na scéne majstrovstiev sveta až na 12. pokus, v predošlých jedenástich dueloch až desaťkrát prehralo, raz remizovalo a zaznamenalo skóre 14:57.

„Je to frustrujúce. Mali sme dosť šancí na skórovanie, ale poriadne sme sa netlačili do bránky. Sme tu ešte len niekoľko dní, ale bude to v poriadku. Poučíme sa z toho a zlepšíme sa. V tretej tretine sme už hrali tak, ako sme chceli,“ vyhlásil kanadský útočník Connor Brown.

Kanaďania si budú môcť napraviť chuť v nedeľňajšom dueli proti rivalom zo Spojených štátov. Domáci Lotyši budú druhýkrát na turnaji v akcii už v sobotu, keď vo večernom stretnutí nastúpia proti výberu Kazachstanu.