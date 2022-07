Lotyšsko zavádza brannú povinnosť, na výber budú štyri typy vojenskej služby

Lotyšsko zavedie brannú povinnosť pre všetkých mužov vo veku 18 – 27 rokov. Tamojšie ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že všetci občania si budú musieť počas nasledujúcich piatich rokov vybrať jeden zo štyroch typov vojenskej služby – Štátnu obrannú službu, Národnú gardu, univerzitný kurz veliteľa oddielu alebo alternatívne služby na ministerstve vnútra, zdravotníctva alebo sociálnej starostlivosti.

Nové výzvy

Občianky v danej vekovej skupine budú mať rovnaké príležitosti na dobrovoľnej báze, uviedol rezort. Na svojej webstránke o tom informuje televízia CNN.

„Lotyšské obyvateľstvo si musí uvedomiť, že ak chceme prežiť, musíme jednoducho zvýšiť podiel obyvateľstva, ktoré absolvovalo vojenský výcvik a je pripravené zapojiť sa do boja. To by malo znížiť riziko, že Rusko zaútočí na Lotyšsko podľa vlastného uváženia,“ vyjadril sa minister obrany Artis Pabriks.

Bezpečnostné dôsledky rusko-ukrajinskej vojny podľa neho vedú k mnohým novým výzvam, pre ktorých prekonanie je treba „posilniť naše bojové schopnosti a rozvinúť vojenskú zálohu“.

Mesačný plat do 400 eur

V rámci prvej fázy projektu lotyšské ministerstvo obrany ponúkne od januára 2023 dobrovoľný vojenský výcvik lotyšským občanom vo veku 18 až 27 rokov. Narukovanie sa uskutoční vo dvoch etapách, v januári a júli. Ministerstvo odhaduje, že počas prvého roku priláka do obrannej služby okolo tisíc nových vojakov.

V priebehu nasledujúcich piatich rokov plánuje rezort zvýšiť podiel bojaschopného obyvateľstva v ozbrojených silách na 50-tisíc vojakov, z toho 14-tisíc by tvorilo jednotky aktívnej služby, zatiaľ čo 16-tisíc by sa pridalo k Národnej garde a 20-tisíc by tvorilo záložné sily.

Noví vojaci budú musieť slúžiť jeden rok vrátane mesiaca dovolenky. Absolvujú trojmesačný základný výcvik a trojmesačný špeciálny kurz, pričom zvyšné mesiace „budú venované integrácii do jednotiek a kolektívnemu výcviku“, uviedlo ministerstvo.

Ako tiež vysvetlilo, všetci regrúti budú sociálne chránení. Každý nový vojak by mal podľa rezortu dostať mesačný plat do 400 eur, stravu a ubytovanie zdarma v kasárňach.