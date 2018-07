Lučanský chce do vyšetrovania vraždy Kuciaka vniesť iný pohľad a v tíme urobil „jemné úpravy“

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Prezident Policajného zboru Milan Lučanský sa už stretol s členmi tímu, ktorý vyšetruje vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, urobil „jemné úpravy“ a zabezpečil mu materiálne vybavenie.

Pracoval na viacerých vraždách

Ako v utorok ďalej povedal novinárom, v najbližšom období by chcel tento tím kvantitatívne a kvalitatívne posilniť. „Vzhľadom na moju minulosť, že som pracoval na viacerých vraždách, chcel by som vniesť aj cestou ľudí, s ktorými som pracoval, nejaký iný pohľad, aby sa to pohlo,“ uviedol.

Lučansky podľa vlastných slov nebude ten, kto bude poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa skutku. „Je to preto, lebo nemôžete dávať informácie a tým smerovať možných páchateľov a objednávateľov, že im budete ukazovať smer, akým spôsobom sa vyšetrovací tím uberá,“ povedal s tým, že vyšetrovanie takéhoto prípadu je „hra na mačku a myš“.

Vražda zrejme súvisela s prácou novinára

To, že tím vyšetrujúci vraždu funguje ako má, skonštatoval podľa Lučanského aj Europol. „Vidia na tých ľuďoch s ktorými spolupracujú, že robia všetko pre to, aby sa táto vec objasnila,“ dodal.

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili na konci februára v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.