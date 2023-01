Lučanský vyrieši, aby sa nekonalo ďalej, zaznelo na súde s Kováčikom a svedkovi to mal povedať „Pán X“

aktualizované 11. januára 2023, 12:01

Výsluchom exnámestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu pokračuje na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý je právoplatne odsúdený na osem rokov väzenia.

„Pán X“ je na úteku

Kováčik je v tejto korupčnej kauze obžalovaný z prijímania úplatku spolu s Petrom Koščom, prezývaným „Pán X“, ktorý je obžalovaný z podplácania. Pojednáva sa bez jeho prítomnosti, pretože je na úteku.

Beňa vo svojej výpovedi popísal jedno zo svojich častých stretnutí s obžalovaným Petrom Koščom, na ktorom mu ukázal prefotenú zápisnicu z kauzy zločineckej skupiny sýkorovcov, kde boli rôzne podozrenia na policajtov, ktorí im donášali informácie z Policajného zboru (PZ). Vtedy mu mal obžalovaný povedať, že v tejto veci sa podľa neho nebude konať, lebo to celé zariadil.

Milan Lučanský to vyrieši

„Spis bude odňatý prokurátorovi, ktorý vo veci koná, a bude to odstúpené na Úrad inšpekčnej služby, kde to Milan Lučanský vyrieši, aby sa nekonalo ďalej,“ mal svedkovi povedať Peter Košč s tým, že za to musel aj zaplatiť a nestálo to málo.

V tom čase Milan Lučanský pracoval podľa Beňu na pozícii riaditeľa Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.

Beňovi vraj ide len o benefity

Podľa Kováčikovho obhajcu Erika Magála svedok Beňa o skutku nevedel nič a preto obhajoba preverovala otázkami jeho motiváciu vypovedať. Okrem prepustenia z väzby, výšky peňažného trestu, ktorý mu bol uložený, malo ísť aj o to, že pôvodne mu hrozil v jeho kauze 20-ročný trest a nakoniec dostal podmienku.

„Ide opätovne o svedka, ktorý sa snaží získať určité benefity z tej výpovede,“ dodal advokát.

Beňa uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorú v máji 2021 schválil sudca ŠTS. Bývalý námestník riaditeľa SIS čelil obvineniu zo zločinu prijímania úplatku a z dvoch prečinov ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.

Súd uznal obvineného za vinného a odsúdil ho na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom na päť rokov a tiež peňažný trest.

Podplatil Kováčika

Na pojednávaní v minulom roku usvedčoval Kováčika bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý tvrdil, že bývalý špeciálny prokurátor v roku 2016 dostal úplatok 50-tisíc eur v špeciálne upravenej knihe. Bývalý špeciálny prokurátor sa bránil, že o žiadnom úplatku nevie a Slobodník si ho mal vymyslieť.

Podľa obžaloby podnikateľ Peter Košč, ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil Kováčika sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.

Vinný z viacerých skutkov

Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája minulého roku Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.

Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi.

Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. Najvyšší súd SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.