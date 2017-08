Foto: Lúčničiari po 30 rokoch roztancovali Tatry, spomínali na profesora Nosáľa

POPRAD 4. augusta (WebNoviny.sk) – Približne šesťtisíc divákov sa vo štvrtok podvečer zišlo na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách priamo pod mostíkmi na vystúpení Umeleckého súboru Lúčnica. Najslávnejšie choreografie profesora Štefana Nosáľa (1927-2017) zo všetkých regiónov Slovenska predviedol takmer celý 50-členný tanečný súbor so speváckou skupinou a veľkým orchestrom.

„Išlo o výber najlepších choreografií, takzvaný zlatý fond Lúčnice. Pripravili sme to tak, aby sme predstavili všetky regióny, od západu, cez stredné Slovensko až po východ. Odzneli ukážky z tancov z detvianskych lazov, zo Zemplína, čardáš, ale aj veľmi vtipný tanec zo západného Slovenska s klobúkmi, širákový,“ uviedol pre médiá Marián Turner, generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica.

Príprava trvala vyše roka

Lúčničiari sa do slovenských veľhôr vrátili asi po 30 rokoch, pricestovali sem ešte v pondelok 31. júla. Viac ako tridsať členov súboru absolvovalo výstup na Kriváň, v stredu si spoločne zaspievali s folklórnymi skupinami a súbormi z podtatranských obcí a miest okolo Štrbského plesa.

„Keď sme spievali pri Štrbskom plese, pridali sa k nám aj civili, ktorí si prišli s nami zaspievať. Boli sme prekvapení, aká to bola masovka,“ povedal Turner. Príprava samotného podujatia podľa jeho slov trvala vyše roka, atmosféru umocnil aj nedávny odchod umeleckého šéfa a choreografa súboru profesora Nosáľa. „Bude tu s nami aj naďalej, pretože to jeho dielo, myslím si, prežije storočia. Familiárne som ho nazýval Mozartom našej doby, a keď ten sa hrá 250 rokov, prečo by sa teda nemal rovnako hrať aj profesor Nosáľ,“ poznamenal generálny riaditeľ súboru, ktorý verí, že podujatím v Tatrách sa začína nová tradícia. „Spojili sme dva veľmi krásne symboly. Tatry sú symbol Slovenska, ktorý Slovákov odjakživa sprevádzal v básniach, piesňach, dokonca v štátnej hymne. No a podľa mňa je zase Lúčnica symbolom národnej kultúry, má obrovský úspech nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ dodal Turner.

Vyskúšali si spevy v kopcoch

Lúčničiari sú na početné publikum zvyknutí, tentoraz však zostali prekvapení. „Nečakali sme toľko ľudí,“ povedal pedagóg tanca Mikuláš Sivý. „Skúsili sme však využiť toto krásne prostredie, údolie pod mostíkmi, a vyskúšali sme aj spevy v kopcoch. Dievčatá, od seba rozmiestnené dvesto metrov, spievali liptovské trávnice,“ poznamenal. Pripomenul aj lásku tanečníkov a spevákov Lúčnice k folklóru a celkovo k súboru. „Všetci naši tanečníci sú študenti, robia to dobrovoľne, bez odmeny, chodia po nociach na nácviky a robia to z lásky,“ dodal.

Celé podujatie spoluorganizovala obec Štrba. Ako už v minulosti uviedol jej starosta Michal Sýkora, samospráva by chcela priestor pod mostíkmi, ktoré sa veľmi nevyužívajú, venovať kultúrnym vystúpeniam počas leta aj v budúcnosti.