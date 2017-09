Ľudí trápi korupcia aj zlý stav zdravotníctva, poslancom hovorili aj o svojich problémoch

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Návštevníci priestorov Národnej rady Slovenskej republiky a Bratislavského hradu si prišli pozrieť program, ale aj otvorene hovoriť s poslancami NR SR o problémoch, ktoré ich v každodennom živote ťažia.

Medzi tisíckami ľudí, ktorí v piatok prišli na Deň otvorených dverí pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR, boli občania všetkých vekových kategórií z celého Slovenska.

Danko prekvapil dobrou náladou

Ako pre agentúru SITA povedala poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO Anna Verešová, ľudia sa zastavujú v poslaneckom klube a hovoria o svojich problémoch aj o tom, čo im najviac vadí.

„Za najväčšie problémy v krajine považujú korupciu a zlý stav nášho zdravotníctva,“ uviedla. Okrem toho však aj radia, ako by mali poslanci svoju prácu zlepšiť. „Pozitívne vnímajú, že, my, ako opozícia dokážeme spolupracovať a že vieme byť alternatívou k súčasnej vláde,“ povedala.

Ako uviedol manželský pár Roman a Ľudmila z Ružomberka, prišli zo zvedavosti. „Prišli sme pred chvíľou a zaujímajú nás názory poslancov, ako chcú napraviť slovenské školstvo, keďže máme školopovinné deti,“ uviedli. Viacerí návštevníci sa odfotografovali s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Mnohých z nich prekvapil svojou ochotou a dobrou náladou.

Kotlebovci zdravili ľudí „Na stráž“

Poslanec za SNS Dušan Tittel a poslankyňa za SNS Magdaléna Kuciaňová piatkové oslavy privítali. Podľa Tittela je veľmi dôležitá osobná komunikácia s občanmi. Zároveň, je rád, že sa takéto oslavy podarilo usporiadať. Ako Kuciaňová povedala, na ňu sa občania dnes obracajú so sociálnymi otázkami. Podľa nej by mnohí privítali skorší odchod do dôchodku.

V parlamente boli prítomní poslanci za všetky parlamentné strany. Poslanci ĽSNS sa s návštevníkmi, ktorí sa pri nich pristavili, zdravili „Na stráž“.

V Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade bol v piatok pre verejnosť bohatý program. Okrem folklórnych vystúpení bola vystavená aj policajná či vojenská technika, i národné plemená niektorých zvierat. V závere dňa sa uskutoční aj galaprogram Zem spieva na Bratislavskom hrade. Oslavy 25. výročia prijatia Ústavy SR ukončia slávnostné salvy a ohňostroj.