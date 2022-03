Ľudí v Černihive čakajúcich na chlieb zasiahla raketa, útok si vyžiadal najmenej 10 obetí (video)

Delostrelecký granát alebo raketa ráno zasiahla skupinu ľudí čakajúcich na chlieb v meste Černihiv na severe Ukrajiny. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN, ktorá lokalizovala video zachytávajúce incident a odvoláva sa aj na miestneho novinára.

Podľa neho zomrelo najmenej 10 ľudí. Tento počet však CNN zatiaľ nedokázala nezávisle overiť. Černihiv je obkľúčený ruskými silami a minulý týždeň opakovane čelil ostreľovaniu, ktoré zväčša zasiahlo obytné oblasti.

In #Chernihiv, in one of the commuter towns, at about 10:00am 🇷🇺#Russian troops shot people standing in a line for bread. Suspilne’s correspondent reports that at least 9 🇺🇦#Ukrainian civilians died.#UkraineUnderAttack #Ukraine @RWPUSA #WarCrimes pic.twitter.com/oHwVHwDu5G

— Ukraine News Now (@NewUkraineNews) March 16, 2022