Ľudia bez domova sú najmä obete, vyplýva z prieskumu

Až dve tretiny obyvateľov Bratislavy vnímajú ľudí bez domova ako obete životných okolností. Za hlavnú príčinu toho, že sa ocitli na ulici, označili Bratislavčania dlhy, závislosti, rozpad rodiny, ale aj skutočnosť, že sa stali obeťou podvodníkov.

Ukázal to prieskum realizovaný pre OZ Vagus, ktorý na reprezentatívnej vzorke zisťoval, ako Bratislavčania vnímajú ľudí bez domova a mapoval ich názory na bezdomovectvo. Podľa väčšiny ľudí je bezdomovectvo vážny problém, ktorý je dôležité riešiť. Na tento problém už dlhodobo upozorňujú viaceré neziskové organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. S príchodom zimy sa na verejnosť s prosbou o pomoc obracia aj OZ Vagus. Aktivity Vagusu smerujúce k ukončovaniu bezdomovectva a návratu z ulice môžu ľudia podporiť na stránke zima.vagus.sk.

Medzi ľuďmi bez domova sú aj obete domáceho násilia či odchovanci detských domovov

Ľudia presne nevedia, kto a za akých okolností sa ocitne na ulici. Jedno však vedia: sú to obete životných okolností (66 %). Z prieskumu vyplynulo, že Bratislavčania si myslia že hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa títo ľudia ocitli na ulici, sú dlhy a exekúcie (67 %), prípadne závislosť (65 %). Vagus však nevidí za bezdomovectvom iba tieto príčiny. Sú tu aj ďalšie problémy, ktoré potvrdzujú aj výsledky prieskumu, ako rozpad rodiny (32 %), skutočnosť, že sa títo ľudia stali obeťou podvodníkov (24 %), alebo sa len nevedeli zaradiť do spoločnosti (23 %).

Foto: OZ Vagus

OZ Vagus je jedna z najväčších bratislavských neziskových organizácií, ktorá podáva pomocnú ruku všetkým ľuďom, čo sa ocitli na ulici. Skúsenosti Vagusu z praxe len potvrdzujú, že o domov prichádzajú rôzne typy ľudí. Na ulici sa môžu ocitnúť nielen ľudia s dlhmi, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu, ale aj obete domáceho násilia, mladí ľudia po odchode z detského domova, ktorí nie sú dostatočne pripravení viesť samostatný život, ľudia po výkone trestu či ľudia so psychickými chorobami.

„Neexistuje stereotypný príklad človeka, ktorý prišiel o svoj domov. Medzi našimi klientmi a klientkami sa nachádzajú obete domáceho násilia, odchovanci detských domovov, aj ľudia so zdravotným postihnutím. Z praxe vieme povedať, že na ulici prevláda stredný vek 46 – 61 rokov. S vyšším vekom prevažne súvisia zdravotné problémy a ťažkosti s hľadaním si práce,” potvrdzuje Alexandra Kárová, výkonná riaditeľka OZ Vagus.

Dôležitá je nielen materiálna pomoc, ale aj finančná podpora

Bratislavčania si uvedomujú, že ľudia v núdzi to majú ťažké a treba im pomáhať. Za ostatných rok takto pomohla polovica (49 %) respondentov. Najvhodnejšia je podľa nich pre ľudí v núdzi materiálna pomoc: strava, ošatenie, ošetrenie a hygiena.

Pre neziskové organizácie je veľmi dôležitá aj finančná pomoc. Potrebu pomáhať ľuďom v núdzi formou finančných príspevkov si však uvedomuje len necelá polovica opýtaných. Ľudia sa viac prikláňajú k pravidelnej ako jednorazovej podpore.

Foto: OZ Vagus

Vagus svojou prácou ukončuje bezdomovectvo

Viac ako polovica ľudí si myslí, že ak sa ľudia bez domova chcú dostať z ulice, mali by si v prvom rade nájsť legálnu a stabilnú prácu (53 %). Neuvedomujú si však, že okrem práce je potrebné aj bývanie. Otázku stabilného bývania by ľudia na ceste z ulice mali mať vyriešenú v prvom kroku len podľa 17 % opýtaných.

„Za ukončenie bezdomovectva považujeme získanie stabilného bývania v podobe nájomného bývania alebo miesta v sociálnom zariadení, ktoré je v možnostiach daného človeka si udržať. To môže mať rôzne formy. Naše združenie má v správe 11 bytov, ktoré za zvýhodnených podmienok a dohodnutých pravidiel poskytujeme ľuďom zaradeným v našom Integračnom programe. Cieľom je tento počet navyšovať. V integračnom programe, dennom centre a v terénnej sociálnej práci pracujeme s ľuďmi napríklad na získaní miesta v sociálnom zariadení alebo domove dôchodcov, čo tiež považujeme za riešenie a stabilizáciu nepriaznivej životnej situácie,“ vysvetľuje A. Kárová a uzatvára: „Cesta z ulice je dlhodobý proces, pri ktorom sú dôležitou oporou sociálni pracovníci a pracovníčky a komplexný súbor sociálneho poradenstva. Minulý rok sa nám takto podarilo dostať z ulice 29 ľudí.”

Podľa väčšiny (67 %) Bratislavčanov predstavuje bezdomovectvo v Bratislave vážny problém, riešenie tejto otázky by sa malo stať prioritou hlavného mesta (48 %). Rovnaký podiel Bratislavčanov (68 %) si tiež myslí, že štát v prevencii vzniku bezdomovectva nerobí dosť. Veľa aktivít, ktoré pomáhajú ukončiť bezdomovectvo, pokrývajú práve neziskové organizácie. Vagus v rámci svojich programov rieši návrat ľudí bez domova do bežného života a pomáha im nájsť si prácu či bývanie.

Vagus dáva ľuďom možnosť podporiť aktivity, ktoré reálne pomôžu ľuďom bez domova na ceste z ulice

Prichádzajúce zimné obdobie môže byť pre viacerých ľudí bez domova obdobím, kedy si svoju neľahkú situáciu uvedomujú oveľa intenzívnejšie. Nápor na psychiku sa práve v tomto období zvyšuje.

Aj ľudia bez domova však majú svoje priania. Tie sú oveľa skromnejšie, no o to zložitejšie. Väčšinou si želajú to, čo je pre nás úplne prirodzené: zdravie, prácu či bezpečný domov.

Splnenie týchto prianí môže ľuďom bez domova zmeniť život. Pomôcť môže aj verejnosť. Ľuďom bez strechy nad hlavou môžu prispieť prostredníctvom webovej stránky zima.vagus.sk.

Niektoré veci si nechce priať nikto z nás (spoty):

O prieskume

Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetu na vzorke 300 obyvateľov Bratislavy v októbri 2020. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Bratislavy z hľadiska pohlavia a veku. Prieskum realizovala prieskumná agentúra MNForce v spolupráci s komunikačnou agentúrou Seesame pre OZ Vagus.

