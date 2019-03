Ľudia často volia extrémizmus preto, že nedôverujú politikom, konštatoval prezident Kiska

POPRAD 30. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska volil v druhom kole prezidentských volieb v Poprade. Tak ako aj v prvom kole, opäť vyzýval ľudí, aby išli voliť. Čím viac voličov príde, čím viac hlasov bude, tým silnejší bude podľa neho mandát novej hlavy štátu.

„Udalosti okolo Kočnera ukazujú, že potrebujeme voliť politikov, ktorí budú pokračovať v tom najdôležitejšom, a to je vrátenie dôvery ľudí štátu,“ uviedol prezident Andrej Kiska, ktorý volil spolu s manželkou Martinou.

Sklamanie ľudí je veľké

Základnou úlohou prezidenta je podľa neho apelovať na zodpovedných, aby prinášali riešenia a ukazovali ľuďom hmatateľné výsledky. „Sklamanie ľudí je veľké, ľudia volia extrémizmus často nie preto, že sú extrémisti, ale preto, že nedôverujú politikom. Je to prejav vzdoru, volanie o pomoc.“

Kiska tiež povedal, že mnohí občania, ktorých kandidáti sa nedostali do druhého kola volieb zvažujú, či vôbec prísť voliť.

„Chcem poprosiť aj ich, aby prišli voliť. Tak ako v bežnom živote sa snažíme nachádzať veci, ktoré nás spájajú, nie, ktoré nás rozdeľujú, tak by sme mali pristupovať aj k voľbám. V prvom kole volieb sme si vyberali spomedzi trinástich kandidátov, v druhom už len z dvoch. V sobotu večer pôjdem do Bratislavy a verím, že budem môcť osobne odovzdať kyticu našej novej hlave štátu,“ doplnil.

O kampani pred druhým kolom volieb

Kiska sa vyjadril aj na margo predvolebnej kampane druhého kola prezidentských volieb.

„Keď som ja kandidoval, situácia v spoločnosti bola odlišná. Vládla nám jedna strana a hrozilo, že by získali aj mandát prezidenta. Kombinácia Fico ako prezident, Kaliňák ako premiér, takúto kombináciu si neviem predstaviť, v akom stave by bol teraz štát a v akej morálnej kríze. Kampaň bola v oboch prípadoch silná a zrejme prekvapila aj samotných kandidátov. Kampane bývajú špinavé, ale je pravda, že sa to deje aj v okolitých štátoch. Každá jedna kampaň je kampaňou boja a ja verím, že občania si dnes zvolia správne,“ dodal prezident, ktorý spomenul aj svoje ďalšie plány v politike.

„Jedna etapa sa končí, ale otvára sa ďalšia, pre mňa nesmierne dôležitá kapitola v mojom živote, lebo chcem pomôcť tejto krajine,“ povedal.

Výber ústavných sudcov

Prezident sa vyjadril aj na margo výberu ústavných sudcov.

„Zachytil som správu, že koalícia sa konečne dohodla na menách kandidátov na ústavných sudcov, máme dostatok kvalitných kandidátov a nerozumiem, prečo má byť prezidentovi predložených len zopár mien, ako som počul. Chcem ich aj touto cestou vyzvať, aby boli zodpovední, aby bol parlament zodpovedný. Majú v rukách všetky nástroje, aby sme mohli mať plne obsadený ústavný súd a aby som mohol vybrať predsedu ústavného súdu. Nový prezident nebude v jednoduchej pozícii. Hlas slušného a spravodlivého Slovenska bude musieť počuť veľmi jasne.“

Andrej Kiska bude v Prezidentskom paláci do 15. júna, keď sa mu skončí mandát. Do ukončenia mandátu ho ešte čakajú zahraničné návštevy v Nemecku, Poľsku, Maďarsku a Česku. Prezident tiež povedal, že sa teší na návrat do Popradu a k rodine.

