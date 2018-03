Ľudia to Ficovi spočítali, väčšina chce jeho odchod

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Dôvera v premiéra Roberta Fica je po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obrovských protivládnych protestoch len veľmi malá. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre Denník N.

Nedôvera voči Ficovi

Podľa tohto prieskumu mu nedôveruje 62,2 percenta voličov a mal by podľa nich odstúpiť. S odpoveďou, že Ficovi naďalej dôverujú a mal by zostať premiérom, sa stotožnilo 11,8 percenta voličov. Ďalších 18,8 percenta ľudí si myslí, že by mal premiérom zostať, dôverujú mu však o čosi menej. Respondenti odpovedali na otázku: „Ako vnímate pozíciu premiéra Roberta Fica po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej?“. Prieskum robili od 7. do 13. marca na vzorke 1 012 respondentov.

Podľa prieskumu si 43 percent ľudí myslí, že súčasná vláda by mala skončiť a mali by prísť predčasné voľby. „Zásadnú rekonštrukciu kabinetu si želá 35,5 percenta opýtaných a vláda by mala v súčasnej podobe bez zmeny ministrov pokračovať len podľa 13,3 percenta respondentov. Jedinými voličmi, ktorí si jeho odchod želajú len vo veľmi malej miere, sú sympatizanti Smeru.

Dôvera poklesla

Fica chcú mimo Úrad vlády vidieť len tri percentá z nich,“ informuje ďalej o výsledkoch prieskumu Denník N. Podľa prieskumu agentúry FOCUS by tretina priaznivcov Smeru chcela Fica ďalej vidieť vo funkcii, ich dôvera v neho však poklesla. U šiestich z desiatich voličov Smeru sa dôvera v Roberta Fica neznížila.

Respondenti odpovedali aj na otázku: „V dôsledku vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej vznikla na Slovensku politická kríza. Aké riešenie tejto situácie by ste uprednostnili?“. Tu 43,30 percenta opýtaných povedala, že by uprednostnili koniec súčasnej vlády a predčasné voľby, 35,5 percenta by uprednostnilo zásadnú rekonštrukciu vlády, súčasnú podobu vlády ako riešenie krízy vidí 13,3 percenta opýtaných a odpovedať nevedelo 7,9 percenta respondentov.