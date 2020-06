Ľudia neprídu o prácu v PPS Detva, pomocou pre firmu by bolo aj predĺženie štátnej podpory

Situácia v spoločnosti PPS Group, a.s. Detva, ktorá začiatkom apríla nahlásila hromadné prepúšťanie, sa stabilizovala a ľudia o prácu neprídu. Informuje o tom na sociálnej sieti Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) po stredajšej návšteve v podniku.

Hromadné prepúšťanie zatiaľ nehrozí

„Je to skvelá správa, z kmeňových zamestnancov podnik zatiaľ neprepustil nikoho a hromadné prepúšťanie nateraz nehrozí. Z rozhovoru vyplynulo, že významnou pomocou by bolo predĺženie štátnej podpory pre firmy až do augusta, keď pre dovolenky výrazne klesá počet zákaziek,“ povedal po návšteve jedného z najväčších zamestnávateľov na Podpoľaní predseda BBSK Ján Lunter.

Spoločné rozhovory sa zamerali aj na duálne vzdelávanie, ktorého praktickú časť je firma schopná presunúť do svojich priestorov a k moderným strojom.

„Tento rok by malo prísť aj k oživeniu strojárskeho klastra, kde by mala byť župa významným partnerom. Potenciál vidíme v spájaní sa veľkých spoločností s menšími firmami tiež v ich prepájaní s výskumnými a vedeckými kapacitami. Práve na takomto spájaní pracujeme na župe v rámci iniciatívy Catching-Up Regions,“ doplnil predseda kraja Lunter.

V zozname bolo 736 mien

Spoločnosť PPS Group oznámila 6. apríla na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen hromadné prepúšťanie všetkých zamestnancov.

V zozname je uvedených všetkých 736 zamestnancov spoločnosti, pričom prepúšťanie avizovali v období od 15. apríla do konca júla 2020.

PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60-ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych klientov.