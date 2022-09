Ľudia odkázaní na dávku v hmotnej núdzi si od nového roka prilepšia, porastie aj príspevok na bývanie

Sumy dávok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali od začiatku budúceho roka zvýšiť. Dávka pre jednotlivca má stúpnuť o 5,20 eura na 74 eur. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi by mala dávka vzrásť o 9,80 eura na 140,70 eura.

Dávka od januára porastie

Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi by mal od januára dostávať 205,50 eura namiesto terajších 191,20 eura, dvojica bez detí sumu 128,60 eura namiesto súčasných 119,60 eura.

Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi sa má dávka zvýšiť o 13,40 eura na 192,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 18,10 eura na 259,40 eura.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu opatrenia o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorú rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Ochranný príspevok

Suma ochranného príspevku má od budúceho roka vzrásť o 5,30 eura na 75,70 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Výška aktivačného príspevku pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, má vzrásť zo 140,80 eura na 151,40 eura. Na sumu 75,70 eura z terajších 70,40 eura má stúpnuť aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie.

Príspevok ma bývanie má vzrásť o 4,50 eura na 63,90 eura pre domácnosť s jedným členom a o 7,10 eura na 101,90 eura pre domácnosť s dvoma a viac členmi.