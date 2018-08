Ľudia podľa Blahu v roku 1968 chceli lepší socializmus, nie kapitalizmus

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Prípadné zneužívanie 50. výročia roku 1968 na šírenie nenávisti proti Rusku by považoval predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) za prejav najnižších pudov. „Dúfam, že sa k tomu nikto z politikov na Slovensku nezníži, bolo by to lacné a stupídne,“ povedal Blaha pre agentúru SITA.

Hlboko si váži Dubčekov odkaz

Blaha pripomenul, že pred 50 rokmi vojská Varšavskej zmluvy násilne ukončili víziu socializmu s ľudskou tvárou, ktorej tvorcom bol Alexander Dubček, jedna z najvýznamnejších postáv slovenských dejín.

„Hlboko si vážim Dubčekov odkaz a naďalej verím myšlienke demokratického socializmu. Rok 1968 už navždy ostane symbolom pre túto krásnu myšlienku, ku ktorej sa – ako verím – jedného dňa ľudstvo dopracuje,“ vyhlásil Blaha s tým, že ľudia v Československu dali v roku 1968 jasne najavo, že chcú socializmus a demokraciu. „Nechceli kapitalizmus, chceli lepší socializmus,“ konštatoval.

Socialistická normalizácia pod tlakom ZSSR

Rovnako to bolo podľa Blahu aj v roku 1989. „Ľudia chceli lepší, spravodlivejší a demokratickejší socializmus. „V oboch prípadoch ich želania neboli vypočuté,“ uviedol.

V prvom prípade nastúpila podľa neho socialistická normalizácia pod tlakom ZSSR, v druhom prípade nastúpila kapitalistická „normalizácia“ pod tlakom západných veľmocí.

„Zostáva veriť, že do tretice to vyjde a ľudia sa dočkajú toho, po čom túžil aj Dubček, a teda autentického socializmu. Rok 1968 by mal byť symbolom večnej túžby ľudí po spravodlivosti a suverenite. Je symbolom večnej túžby ľudí po demokratickom socializme,“ dodal Blaha.