Ľudia protestujú v ukrajinskom meste Melitopoľ proti zadržiavaniu starostu Fedorova, zatkli ho Rusi (video)

Stovky obyvateľov ukrajinského mesta Melitopoľ v sobotu protestujú pred miestnou radnicou proti zatknutiu starostu Ivana Fedorova ruskými silami. Ukrajinská štátna televízia, na ktorú sa odvoláva spravodajská webstránka CNN, informovala, že prepustenie starostu prišlo žiadať viac ako 2 000 ľudí. V krátkom videu televízie na sociálnej sieti Facebook možno vidieť dav ako skanduje „slobodu starostovi“ a „Fedorov“.

Fedorova v piatok odviedli ozbrojení muži a ukrajinskí predstavitelia hovoria o jeho únose. Prezident Volodymyr Zelenskyj to nazval „zločinom proti demokracii“. Prokuratúra samozvanej Luhanskej ľudovej republiky, ktorú podporuje Moskva, oznámila, že Fedorov čelí vyšetrovaniu pre teroristické trestné činy.

Ruské sily obsadili Melitopoľ 26. februára, dva dni od začiatku invázie na Ukrajinu. Odvtedy sa v meste konajú sporadické protesty.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD

