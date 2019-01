Ľudia s najnižšími mzdami by mohli platiť nižšie dane, Pellegrini a Kažimír plánujú zmenu zákona

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Ľudia s najnižšími mzdami by mohli platiť nižšie dane. Naznačil to predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý tvrdí, že chce v koalícii otvoriť diskusiu na tému daňového zaťaženia nízkopríjmových skupín. Bližšie podrobnosti k tomuto zámeru neuviedol, pripustil však, že by sa to mohlo týkať už príjmov za rok 2019.

Podnikatelia by uvítali zjednodušenie

„Môžem avizovať, že určite v tomto roku budeme viesť vážnu diskusiu s koaličnými partnermi o možnosti zníženia daňového zaťaženia pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. To znamená, aby sme ľuďom, ktorí zarábajú naozaj tie najnižšie mzdy na Slovensku, ponechali v peňaženkách viac peňazí,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii premiér.

Spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom rovnako na rok 2019 avizujú aj kompletné nové znenie zákona o dani z príjmov, ktorý v posledných rokoch prešiel radom rôznorodých noviel.

„Očakávam, že podnikateľská verejnosť by tam privítala v určitých segmentoch výrazné zjednodušenie celého daňového systému. Aby ten text bol jednoduchý, prehľadnejší, štandardnejší a neobsahoval obrovské množstvo výnimiek,“ uviedol Pellegrini.

Zbierajú podnety od odborníkov

Prípravy na obnovu zákona o dani z príjmov potvrdil aj minister financií Peter Kažimír. Ľudia z jeho rezortu majú v najbližších mesiacoch zbierať od odbornej verejnosti podnety na prípadné zmeny.

„Je plán, aby takýto návrh po tom, čo by ho schválili aj koaličné strany, sme predložili niekedy na konci mája, júna na ďalší legislatívny proces na vládu a potom do Národnej rady,“ povedal minister.