Ľudia sa správajú ekologickejšie. Myjavský závod ECO-BAGS preto zvyšuje produkciu papierových obalov.

BRATISLAVA 22. augusta 2017 (WBN/PR) – S výrobou 600 miliónov papierových obalov ročne, je v súčasnosti ECO-BAGS, s.r.o. popredným producentom papierových ekologických obalov v Strednej Európe. Zvýšenie produkcie zaradí myjavský závod medzi relevantných hráčov na trhu s ekologickými obalmi v Európe.

„Narastajúci záujem verejnosti o produkty rešpektujúce životné prostredie nás vedie k navyšovaniu produkcie. Do konca roka 2017 investujeme do obnovy strojno-technologického vybavenia závodu 3,5 mil.€, čo zabezpečí zvýšenie produkcie na 1 miliardu kusov obalov ročne. Z tejto sumy sme už nakúpili stroje za 2,5 mil.€,“ povedal Milan Fiľo, prezident ECO-INVESTMENT, a.s., majiteľ spoločnosti ECO-BAGS, s.r.o.

Je stále viac ľudí, ktorí si radšej zabalia potraviny do ekologických papierových vreciek, než do igelitových tašiek. Papierové obaly vyrábané v závode ECO-BAGS v Myjave spĺňajú najvyššie štandardy pre bezpečnosť a ochranu zdravia a životného prostredia. Dopyt po nich je nie len na Slovensku, ale aj v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii.

Výroba papiera má na Slovensku viac ako 400-ročnú tradíciu. Priemyselná výroba papierových vreciek štartovala začiatkom 20.storočia a až do začiatku 21. storočia sa papierové vrecká vyrábali v závode OBALY-SÓLO, dcérskej spoločnosti Mondi SCP. V roku 2005 bola založená spoločnosť Harmanec-Bags, s.r.o., ktorá odkúpila výrobu papierových vreciek. Spoločnosť patrí do portfólia priemyselno-investičného holdingu ECO-INVESTMENT a.s. a spolu s nemeckým spoločníkom Meyer/Stemmle pokračovala ďalej v rozvoji a rozširovaní výroby papierových vreciek so zameraním na potravinárske účely. V roku 2012 došlo k odkúpeniu podielov a ECO-INVESTMENT a.s. sa stala jediným spoločníkom firmy. V júli 2013 bola spoločnosť presťahovaná do novovybudovaných moderných priestorov v Myjave a súčasne zmenila obchodné meno na ECO-BAGS, s.r.o., čím spoločnosť lepšie vyjadruje nielen rastúci trend balenia potravinárskych výrobkov do ekologického balenia papierom ale aj svoju príslušnosť k investičnej skupine.