Ľudia stratili vieru, že politika na Slovensku ešte niekedy môže byť iná, konštatuje Šimečka

Počas posledných dvoch rokov súčasnej vlády mnoho ľudí stratilo vieru, že politika na Slovensku ešte niekedy môže byť iná. Uviedol to podpredseda Európskeho parlamentu a predseda mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Rozpočet nepodporí

„PS by robilo všetko inak, ako Igor Matovič (OĽaNO). Pri ministerstve financií SR vidíme rozhodnutia, ktoré nemajú žiadnu odbornú bázu. Sú to veci, ktoré si Matovič vymyslí zo dňa na deň bez toho, aby to mal prediskutované s expertmi, bez toho, aby vedel, koľko financií to ľudí bude stať,“ tvrdí predseda PS.

Hnutie má v parlamente len jedného poslanca Tomáša Valáška, ktorý do Národnej rady SR prišiel na kandidátke strany Za ľudí. Šimečka zdôraznil, že návrh zákona o štátnom rozpočte nepodporí.

„Nechceme ho podporiť práve pre veľkosť všeobecnej pokladničnej správy, ktorá je neúmerná. Nedáva to zmysel ani v európskom, ani v slovenskom kontexte,“ dodal. Šimečka.

Veľký test

Tvrdí, že hlasovanie o štátnom rozpočte bude veľkým testom, či vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) vie pre svoj kľúčový zákon nájsť dostatočne veľký počet demokratických poslancov. Predseda PS prirovnal hlasovanie o štátnom rozpočte k hlasovaniu o dôvere vláde.

„Menšinová vláda sama o sebe problém nie je, teraz vládne menšinová vláda vo Švédsku. V zavedených európskych demokraciách je jasné, že sa menšinová vláda vždy opiera o toleranciu ďalšej strany, či už písanou dohodou alebo je to každému zjavné. A toto na Slovensku nemáme,“ zdôraznil Šimečka. Dodal, že nie je jasné, ktorí poslanci a strany vládu podporujú, pretože strana Sloboda a Solidarita (SaS) to nie je. „Dáva to priestor k podozreniu kupovania poslancov v zákulisí. Taká vláda, aj kebyže jej prejde rozpočet, bude slabá,“ zhodnotil.

Ohrozenie demokracie

Michal Šimečka si myslí, že je ohrozením európskej demokracie, ak niektoré novely zákonov v parlamente prechádzajú za pomoci poslancov, ktorí kandidovali na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

„Je to šikmá plocha. Na jednej strane samotné hlasovanie neznamená demontáž demokracie, ale keď pripustíme, že je v poriadku hlasovať s fašistami, aby prechádzali návrhy s fašistami, tak potom veľmi ľahko si povieme, ´keď hlasovali za Matovičove návrhy, tak rovno môžu byť aj vo vláde´,“ myslí si Šimečka, podľa ktorého to je ohrozením demokracie.

V parlamente je podľa šéfa PS úplný chaos, kde nikto nevie, aká novela zákona prejde a aká nie.

„V takomto chaose a bahne sa najlepšie darí tým, ktorí nemajú zábrany, politikom, ktorí neriešia etické či morálne normy. Darí sa presne ľuďom ako Boris Kollár (Sme rodina) a Matovič, ktorí si to vedia vyjednať,“ vysvetlil.