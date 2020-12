Ľudská dôstojnosť aj dnes potrebuje efektívnu ochranu a úctu

„Prístupom k zdravotnej dokumentácii chceme komisárke rozviazať ruky, aby vedela naozaj objektívne vyhodnotiť, či nedochádza k porušovaniu ľudských práv“.

Posilnenie oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ZP) v oblasti nahliadania do zdravotnej dokumentácie osôb so ZP je predmetom návrhu zákona poslankyne Kataríny Hatrákovej (OĽANO – Kresťanská únia), ktorý v prvom čítaní schválilo 120 poslancov naprieč politickým spektrom. Ako ukazujú aktuálne správy týkajúce sa zaobchádzania napríklad s klientmi v zariadení pre seniorov v Prievidzi, táto zmena prišla v hodine dvanástej.

Aktuálny stav

Súčasná platná legislatíva komisárovi neumožňuje za účelom posudzovania práv osôb so ZP nahliadať do ich zdravotnej dokumentácie. „Prístup komisára do zdravotnej dokumentácie nielen v prípade posudzovania podnetov, ale aj v prípade monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, je kľúčovým nástrojom pre overenie, či u osoby so zdravotným znevýhodnením nedochádza k porušovaniu jej práv,“ vysvetľuje K. Hatráková.

Ako zdôraznila K. Hatráková, „je potrebné uviesť, že cieľom navrhovanej úpravy nie je nahliadať do zdravotnej dokumentácie dotknutých osôb aby sme posudzovali správnosť postupu lekára pri stanovení liečby. Keďže zdravotná dokumentácia obsahuje aj všetky údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa „kvantity“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, je nutné otvoriť dokumentáciu, aby komisár mal možnosť skontrolovať právne a ľudskoprávne aspekty poskytovanej zdravotnej starostlivosti napríklad:

súhlas osoby s hospitalizáciou,

súhlas osoby s liečbou,

záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov,

záznamy o evidencii pádov, úrazov, pitného režimu klientov,

prístup k určitému lieku, prístup k určitému typu zdravotnej starostlivosti,

nútenú hospitalizáciu osoby,

podmienky v zariadení, kde bola osobe poskytnutá zdravotná starostlivosť,

podmienky v zariadení, kde je osobe poskytovaná sociálna služba a pod.

Legislatívne prekážky, ktoré sa majú odstrániť návrhom zákona dôsledne analyzovala komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská aj v pravidelných správach o činnosti komisára za rok 2016, 2017, 2018 a 2019.

„Záznamy týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti klientov umiestnených v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby sú súčasťou ich zdravotnej dokumentácie a teda obsahujú dôležité informácie slúžiace ako podklad k vyhodnoteniu, či sa v zariadení dodržiavajú základné ľudské práva a slobody klientov (právo na ľudskú dôstojnosť, zákaz zlého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, a pod.), konkrétne informácie o podávaní liekov klientom, o zabezpečení lekárskych preventívnych prehliadok klientom, informácie o potrebe fixácie klienta, o polohovaní klienta, o používaní obmedzovacích prostriedkov,“ objasňuje komisárka Z. Stavrovská.

Alarmujúce zistenia prieskumov

Návrh zákona vychádza aj zo zistení Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), ktoré výbor zistil počas návštev Slovenska (19. – 28.3. 2018). Výbor uverejnil viaceré zistenia, ktoré rovnako odôvodňujú potrebu legislatívnej zmeny. Zistil nelichotivé fakty o v psychiatrických oddeleniach u nás. Niekoľko príkladov za všetky:

Pacientom neboli vypracúvané liečebné plány, pričom ich psychiatrická liečba sa obmedzovala len na farmakoterapiu.

Pacienti trávili celé dni úplne nečinne, pozerajúc televíziu, sediac alebo prechádzajúc sa po chodbe, pričom ich jediným rozptýlením boli kontakty s inými pacientmi.

O podávaní elektrokonvulzívnej terapii sa neviedla evidencia.

Pacienti boli rutinne umiestňovaní do sieťových postelí (alebo vo výnimočných prípadoch imobilizovaní fixačnými popruhmi).

Záznam z tlačovej konferencie nájdete tu: https://drive.google.com/file/d/1gL1gC3XvY6tqo-WDmnK2J2FEpUZunWpj/view?usp=sharing

