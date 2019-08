Ľudské práva nemožno relativizovať, Čaputová nechce meniť stanovisko k ich dodržiavaniu v Číne

Ľudské práva sú absolútne práva, nemožno ich relativizovať. Stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej k dodržiavaniu ľudských práv v Číne, ktoré prezentovala po stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí, je preto nemenné.

Prezidentka tak v utorok po stretnutí s ombudsmankou Máriou Patakyovou zareagovala na otázku o tomto jej stanovisku, ale aj o pozvaní šéfa čínskeho parlamentu predsedom NR SR Andrejom Dankom na Slovensko. Čaputová zdôraznila, že jej stanovisko bolo plne v súlade s pozíciou Európskej únie.

„Kroky predsedu parlamentu v súvislosti s pozvaním jeho partnera rešpektujem. To, že má na dané veci iný názor, to nie je prvýkrát. V oblasti zahraničnej politiky obzvlášť. Myslím si, že pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, náš postoj má byť jednoznačný. Tak ako sa musíme aj na vnútroštátnej úrovni usilovať o to, aby boli ľudské práva rešpektované, máme právo v hodnotovej rovine o tom komunikovať aj navonok,“ povedala prezidentka.

Prednosť pred ekonomickými otázkami

S Čaputovou súhlasila aj ombudsmanka Mária Patakyová. Zdôraznila, že ľudské práva a slobody majú prednosť pred ekonomickými otázkami. Na otázku, či by sa stretla s dalajlámom, Patakyová zareagovala, že sa s ním stretla počas svojho akademického pôsobenia.

„Mala som možnosť sa s dalajlámom stretnúť. Jeho jednoduchý, ľudský pohľad na veci, ktoré riešime, bol pre mňa veľmi významný. Veľmi hlboko ma to ľudsky poznačilo,“ povedala verejná ochrankyňa práv s tým, že dalajláma je čestný doktor Univerzity Komenského a je hrdá na to, že sa podarilo stretnutie dalajlámu s akademickou obcou a študentmi.

Čaputová na otázku o stretnutí zareagovala, že je to hypotetická otázka, ale jej postoj je jednoznačný. Naposledy sa s dalajlámom stretol počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta Andrej Kiska, vyslúžil si za to vlnu kritiky z vládnej strany Smer-SD. Podľa Smeru tak ohrozil slovensko-čínske obchodné vzťahy.

Pozvanie čínskeho predsedu na návštevu

Prezidentka Zuzana Čaputová počas júlového prijatia čínskeho ministra zahraničných vecí Wanga Ji otvorila otázku dodržiavania ľudských práv v Číne.

„Aj preto som vyjadrila, v súlade so spoločnou pozíciou Európskej únie, znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne a zo zadržiavania právnikov a ľudsko-právnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín. Očakávam, že sa dosiahne pokrok v ľudsko-právnom dialógu medzi Európskou úniou a Čínou,“ uviedla slovenská hlava štátu 10. júla.

Na to reagovala ministerka pôdohospodárstva za SNS Gabriela Matečná, podľa ktorej prezidentka ohrozuje svojimi vyjadreniami prácu slovenskej „agrodiplomacie“ a vývoz slovenského mlieka do Číny.

Andrej Danko zase začiatkom augusta informoval, že chce do konca roka privítať čínskeho predsedu parlamentu, návšteva by mala byť na najvyššej protokolárnej úrovni. Podľa tlačovej správy na stretnutí s čínskym veľvyslancom tlmočil pozdrav čínskemu ministrovi zahraničných vecí.