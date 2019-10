Ľudské zlyhanie alebo zámer? FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble kritizuje rozhodcov a hovorí o škandále

Namiesto 1:2 je 2:1. Zámer alebo ľudské zlyhanie? Sme si všetci rovní? V každom prípade fraška a hanba na entú. Týmito opytovacími vetami a zároveň smutným konštatovaním uviedol generálny manažér futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble Marek Ondrejka svoj nahnevaný status na sociálnej sieti. Týka sa nedeľňajšieho duelu 12. kola Fortuna ligy, v ktorom Zlaté Moravce prehrali na ihrisku favorizovanej Dunajskej Stredy (1:2). Nebyť chýb arbitrov, výsledok mohol byť iný.

Chyby rozhodcov v každom kole

V druhom polčase spomenutého zápasu sa udiali minimálne dve veci, ktoré podľa Ondrejku výrazne ovplyvnili záverečné skóre zápasu.

Prvým bol druhý a ako sa ukázalo aj víťazný gól Dunajskej Stredy, ktorému v 65. min predchádzal metrový ofsajd jeho strelca Marka Divkoviča. Druhý moment nastal v 81. min, keď sa lopta po strele brazílskeho krídelníka ViOnu Brazílčana Gustava odrazila od brvna niekoľko centimetrov za bránkovú čiaru, ale hlavný rozhodca Filip Glova gól neuznal.

„Možno som naivný, ale stále verím, že to bolo opäť iba ľudské zlyhanie. Koľkýkrát už v rámci aj ďalších klubov v tejto sezóne? V každom kole vidíme chyby rozhodcov, ktoré ovplyvňujú výsledok. V našom prípade už druhýkrát (v prvom prípade neuznaný jasný gól Válovčana na 1:0 s Pohroním), čo nás obralo o 5 bodov. Bodov, ktoré sme si sami vybojovali a iní nám ich bezdôvodne zobrali,“ kritizuje Marek Ondrejka na facebooku.

Urýchlené zavedenie systému VAR

Funkcionár FC ViOn, aktuálne šiesteho tímu tabuľky Fortuna ligy, vyzýva na urýchlené zavedenie technológie VAR, čiže rozhodcovského videoasistenta v prípade sporných situácií priamo počas zápasu. Vo Fortuna lige by sa tak malo udiať od nasledujúcej sezóny 2020/2021. V úvode však len v obmedzenom režime.

„Ak by sme mali VAR, tabuľka by vyzerala úplne inak. Áno, kým nebudeme mať VAR, a to hneď, ďalej sa nepohneme! Chcem touto cestou poprosiť a vyzvať kompetentných, aby sa vykašľali na všetky projekty typu Hrá fér a podobne… Jediné, čo je pre návrat dôvery a čistoty hry teraz najkľúčovejšie, je VAR,“ myslí si Ondrejka.

Neuznaný gól Gustava

Aj k spornému momentu číslo 2 z nedeľného súboja na Žitnom ostrove, teda neuznanému gólu Gustava, sa na klubovom webe vyjadril tréner Zlatých Moraviec-Vrábľov Karol Praženica.

„Čo sa dialo v závere pri našom góle, tak to je škandál. Gól videli traja rozhodcovia, celý štadión a napriek tomu nie je uznaný. Presadiť sme sa však mali zo šancí Kovaľa či Gustava. Takéto príležitosti musíme jednoducho premieňať. Súper dal dva góly po strelách do žrde, takže náš brankár pri nich nemal šancu. Gratulujem súperovi k víťazstvu,“ cituje fcvion.sk bývalého reprezentanta K. Praženicu.

Na otázku agentúry SITA, či sa bude klub VC ViOn Zlaté Moravce-Vráble oficiálne sťažovať na výkon rozhodcov v predmetnom zápase v Dunajskej Strede, PR a event manažér Peter Žember odpovedal: „Všetky sporné situácie zaznamenali do zápisu o stretnutí delegáti duelu. Na základe nich budú konať príslušné komisie. Z tohto dôvodu sú akékoľvek námietky z našej strany bezpredmetné. Oficiálne sa k sporným situáciám vrátime prostredníctvom klubového webu v najbližších dňoch.“