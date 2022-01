Ľudskoprávny výbor „griloval“ uchádzačky o post komisárky pre deti, na výber má Hatrákovú alebo Vargovú (video)

Parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v utorok verejne vypočúval poslankyňu Katarínu Hatrákovú (klub OĽaNO) a Máriu Vargovú, ktoré sa uchádzajú o post komisárky pre deti.

Definitívne o tom, či spĺňajú zákonné podmienky kandidatúry, rozhodne výbor na budúci týždeň v pondelok 31. januára.

Hatráková aj Vargová sa o post komisárky pre deti uchádzali aj vlani spolu s ďalšími piatimi kandidátkami a kandidátmi, ale nikto z nich nezískal dostatočnej počet hlasov. Najbližšie k získaniu tejto pozície bola Hatráková. Postúpila do opakovanej voľby. Na zvolenie jej chýbal len jeden hlas.

Hatráková vlani čelila tlaku kvôli spisom detí

Hatráková čelila vlani tlaku krátko pred voľbou v parlamente po medializovaní článku, že si počas poslaneckého prieskumu vyžiadala spisy detí v prípade, do ktorého bola osobne zaangažovaná ako psychologička. Poslankyňa vtedy tieto informácie Hospodárskych novín odmietla.

V utorok pred poslancami parlamentného výboru povedala, že sa jej Hospodárske noviny ospravedlnili. Na otázku, ako by sa správala k prípadom, v ktorých už konala ako psychológ a konzultantka, odvetila, že sa k nim postaví v limitoch právomocí komisárky pre deti. Zdôraznila, že si nemyslí, že by bola zaujatá, a „viem si to ustrážiť“.

O nedávnej šikane dievčaťa v Miloslavove Hatráková poznamenala, že ju trápi zlyhanie štátu. Tvrdila, že úrad komisára pre deti má mať dohľad nad spomínanou situáciou a pýtať sa, prečo štát zlyhal pred a aj po tomto násilnom čine. Hatráková nechcela byť konkrétna, v čom došlo k zlyhaniu. Uviedla, že ide o odbornú debatu.

Vargová chce byť na strane detí

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) sa počas verejného vypočutia opýtal na akceptovateľnosť telesných trestov. Hatráková okrem iného odpovedala, že by sa muselo definovať, čo je telesný trest.

Ďalšia uchádzačka o post komisárky Vargová vysvetlila, že násilie má jasne stanovenú hranicu, keď je jeden partner dominantný, a nemusí ísť vôbec o fyzickú silu. Vargová zdôraznila, že ak sa dieťa zdôverí o násilí, treba sa s ním rozprávať bez pochybností a ona chce byť na strane dieťaťa.

K prípadu detskej šikany v Miloslavove poznamenala, že dôležité je, ako sa o celej veci informuje, aby sa dieťaťu neublížilo.

Voľba komisárky bude vo februári

Hatrákovú navrhol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Vargovú nominoval poslanec Ondrej Dostál (klub SaS). Národná rada by mala komisárku pre deti voliť na februárovej schôdzi parlamentu.

Doterajšej komisárke pre deti Viere Tomanovej funkčné obdobie uplynulo vlani. Vo funkcii zostane dovtedy, kým parlament nezvolí jej nástupkyňu alebo nástupcu.