Lukaku sa v generálke na MS vo futbale 2018 blysol dvoma gólmi a Hazard parádnou prihrávkou

BRUSEL 12. júna (WebNoviny.sk) – Rode Duivels čiže Červení diabli sa svižným krokom preniesli cez Kostariku v poslednom zápase pred majstrovstvami sveta vo futbale.

Približne takto hodnotia internetové médiá v Belgicku vydarenú generálku na Rusko, ktorá sa v pondelok na Štadióne kráľa Baudouina skončila 4:1.

Dva góly favorita strelil Romelu Lukaku, zakončovateľ Manchestru United navyše pripravil gól aj striedajúcemu Michymu Batshuayimu.

Geniálna prihrávka Hazarda

Za stavu 0:1 po polhodine hry vyrovnal útočník Neapola Dries Mertens, ktorého geniálnou prihrávkou cez dvoch brániacich hráčov v šestnástke našiel Eden Hazard, pričom jednému z nich nasadil „jasličky“.

V bránke Kostariky, štvrťfinalistu ostatných MS 2014 v Brazílii, nastúpil víťaz Ligy majstrov v drese Realu Madrid Keylor Navas, ale štyrom gólom nezabránil.

Dvadsaťpäťročný Lukaku sa vďaka skvelej hlavičke a pohotovému voleju dostal na 36 reprezentačných gólov, strelil ich v 69 zápasoch. Hazard po výbornom výkone v 70. min zdravotne nie úplne v poriadku šiel dolu z ihriska.

„Dostal úder, ale to sa mu stáva dosť často. Obrancovia ho majú na muške. Po zápase však vyzeral, že to nie je vážne,“ povedal Lukaku. K zápasu podotkol: „Hrali sme dobre, fanúšikom sme ponúkli vydarenú rozlúčku. Mám pocit, že sa ešte môžeme zlepšiť. Ak to dokážeme, na šampionáte to môže byť veľmi dobré.“

Pekný volej Ruiza

Kostaričania viedli nad Belgičanmi od 24. min, keď sa pekným volejom z hranice šestnástky prezentoval Bryan Ruiz. Neskôr sa však dostali pod veľký tlak domácich, z ktorého rezultovali štyri góly.

„Nemali sme dostať gól, lebo na záverečnom turnaji MS nebude jednoduché skórovať. Zároveň sme však ukázali, že ak sa rozbehneme, vieme hrať veľmi dobrý futbal,“ skonštatoval Dries Mertens.

„Súperovi sme nechali priveľa priestoru a on to využil. Treba si však uvedomiť, proti komu sme hrali – podľa rebríčka proti svetovému mužstvu číslo tri. Viacerí belgickí hráči sú vysoká trieda elitného futbalu, najmä Eden Hazard na mňa urobil dojem,“ komentoval tréner Kostariky Óscar Ramírez.“

Jeho náprotivok Roberto Martínez povedal: „Za stavu 0:1 sme dobre zareagovali. Bol to vhodný test pred šampionátom, som spokojný.“

Súpermi Belgicka na MS 2018 v G-skupine postupne budú Panama (18.6.), Tunisko (23. 6.) a Anglicko (28.6.). Kostaričania si v E-skupine zahrajú so Srbmi (17.6.), Brazílčanmi (22.6.) a Švajčiarmi (27.6.).