Lukáš Adamec sa teší na leto plné koncertov, horúčavy na pódiu ho donútili pracovať na kondícii

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Slovenského speváka Lukáša Adamca čaká leto plné koncertov. Po predošlých skúsenostiach s letnými festivalmi sa však popri skvelej nálade pripravuje aj na veľkú horúčavu na pódiách.

„V lete je na stejdžoch hrozne teplo, ani ventilátor vám nepomôže, s tým už som sa zmieril. Musím sa vždy obliecť do čierneho, aby nebolo vidno, aký som spotený a ako zo mňa kvapká. Na konci takého letného open air koncertu mám vždy úplne mokré tričko, ešte aj zo šiltovky mi kvapká pot,“ zasmial sa. „Ale to je len dobre, ja leto vlastne beriem ako taký odtučňovací kurz,“ dodal jedným dychom.

Šport mu bol vždy blízky

V posledných mesiacoch si podľa vlastných slov dal záležať a práve pre letné koncerty a blížiaci sa festivalový nápor sa rozhodol zhodiť pár kíl. „Som teraz v odtučňovacej fáze, už som bol veľmi veľký, mal som 106 kíl a tým, že mám v lete veľa koncertov, potrebujem ozaj dobrú kondičku. Chcem sa cítiť dobre, nechcem, aby ma to tak vyčerpávalo a chcem aj dobre vyzerať, už sa mi to nepáčilo…,“ podotkol.

Šport a fyzická aktivita mu však podľa vlastných slov bola vždy blízka. „Ja som celý život športoval, aj ma to napĺňalo, bol som menej nervózny, býval som po športe vždy veľmi šťastný, z tej svalovice a z toho posunu. Poslednú dobu som na to nemal čas, ale už som si ho urobil, chodím do posilky s trénerkou, behám aj plávam, chcel by som ísť na budúci rok do triatlonu, už som to skúšal aj teraz. Mám nejaký cieľ, takže mám aj prečo športovať… Ja rád takto súťažím sám so sebou,“ poznamenal spevák.

Spieva aj vlastné piesne

Na koncertoch zaspieva okrem známych prebraných hitov aj viacero vlastných piesní. „Tohtoročný koncertný setlist som skladal tak ako doteraz. Sú v ňom aj veci, ktoré nie sú naše, ale máme ich radi, pretože sú v našom šate – takých piesní je čoraz viac, staré rock’n’rolly ako I Got a Woman od Raya Charlesa alebo balada Nepriznaná od Vaša Patejdla, tú rád spievam, je to zaujímavá pesnička, tak ako aj Zlodej slnečníc. Toto leto zároveň zahráme aj veľa piesní z nášho albumu. Už sme na koncertoch hrali z jedenástich piesní, ktoré sú na albume, asi deväť alebo desať a ľudia na ne zatiaľ výborne reagovali, čo je super,“ prezradil.