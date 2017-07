Lukáš Adamec vydáva svoj prvý album

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský spevák Lukáš Adamec vydáva vo štvrtok svoj debutový album Lukáš Adamec. Štúdiovka, na ktorej prinesie jedenásť piesní, vznikala od februára do apríla v Prešove a stretli sa na nej viacerí populárni slovenskí hudobníci.

„Tomáš Okres, ktorý album produkoval, pozval do štúdia našich kamarátov, ktorí patria medzi slovenskú muzikantskú elitu. Na basu hral Maťo Gašpar, bicie Marcel Buntaj, perkusie Jožko Dvořák, s ktorým hrávam už roky. So sólovými gitarami nám pomohol Peťo Bič, ostatné gitary nahral Peťo Tomko, klávesy Marián Čekovský a Zoli Sallai, saxofón Mário Gapa Garbera, trúbku Palo Jeňo. Kvarteto LenART Quarte aranžoval Adrián Havran,“ vymenoval Adamec.

Album má znieť živo a naturálne

„Som veľmi rád, že Tomi Okres bol pri tom a pomáhal mi. Strávil nie deväťdesiatdeväť, ale celých sto percent času v štúdiu. Dohliadol na to, ako bude vyzerať celkový aranž cédečka a tiež na to, ako budú vyzerať jednotlivé songy. Našim zámerom bolo, aby album znel a bol nahratý živo a naturálne, čo sa aj podarilo,“ uviedol 30-ročný rodák z Košíc.

Základ štúdiovky vznikol podľa spevákových slov celkom neplánovane a nenápadne už pred troma rokmi, keď sa vydal na sólovú dráhu a začal hrať s Tomim Okresom a Jozefom Dvořákom.

Piesne písal spontánne

„Okrem prebratých pesničiek sme hrali aj naše vlastné, postupne sa nám ich nazbieralo asi dvadsať. Nevznikali účelovo za vydaním albumu. Písali sme ich len tak spontánne, o albume sme vtedy vôbec neuvažovali. Impulz k vydaniu cédečka prišiel od známych, ktorí nás presvedčili, že už je čas urobiť môj sólový album,“ povedal interpret, ktorý na svojom debute skĺbil viacero hudobných žánrov.

Jeho štúdiovka obsahuje nielen tvrdšie rockové skladby, ale aj jemnejšie ladené balady. „Všetci muzikanti, ktorí na albume spolupracovali, doň dali srdiečko a tvar, ktorý sa mi veľmi páči a dúfam, že sa bude páčiť aj ľuďom. V tejto dobe sa možno očakáva niečo elektro-moderno-anglické, ale takýto môj album nie je. Ja som Lukáš Adamec, ktorý najradšej spieva po slovensky a také piesne, ktoré sa dajú zahrať na gitare pri táboráku alebo doma. Nazval by som ich východné.Kapely ako No Name, IMT Smile, Peter Lipa, Katka Knechtová, Peter Nagy a ďalší mnohí dobrí muzikanti z východu píšu svoje pesničky tak, že sa dajú veľmi ľahko zapamätať a hrať. Je to živá hudba od srdca a taký je aj môj album,“ podotkol Adamec.

Texty by mali brať s nadhľadom

Obľúbený spevák zároveň krátko pred vydaním debutu zverejnil aj svoj prvý singel Horúca láska, ku ktorému v súčasnosti chystá v spolupráci s režisérom Michalom Kunesom Kováčom videoklip. Pesničku podľa spevákových slov charakterizuje živý, tanečný rytmus, rómsky temperament a východniarske srdce.

„Keď sme skladbu poslali na otextovanie Vladovi Krauszovi, tak mu napadol tento text o zakázanom ovocí, zakázanej láske Košičana ku kráske z Luníka. Mal som trocha obavy, ako to ľudia prijmú, ale v tom texte je vyjadrená láska a len láska, tak hlavne nech to berú s nadhľadom. Ak by to niekto bral náhodou bez nadhľadu, nech sa zamyslí nad tým, o čom tam spievam. Spievam tam o láske a láska nemôže byť nikdy zlá,“ uzavrel.

Spevák svoj prvý sólový album pokrstí na jeseň, keď chystá i koncertné turné po slovenských mestách. Bližšie informácie o krste a pripravovanej koncertnej šnúre zatiaľ nezverejnil.