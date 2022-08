Lukáš Adamec zverejnil lyrics video k piesni Lietaj, ktoré evokuje pokoj, pokoru, či zmierenie

Po zverejnení videoklipov a úspechu skladieb Tancuj mi, Najviac, Život je boj, Zmiluj sa, či Áno, rozumiem, z najnovšieho albumu Lukáša Adamca “…na lepšie časy…“, košický spevák, známy, okrem obrovského talentu aj tým, že fanúšikov zásobuje videami na veľmi vysokej úrovni, dvihol latku lyrics videí na ďalšiu úroveň.

O text sa postaral Vlado Krausz

Priaznivcom slovenskej hudby naservíroval vizuálny zážitok. Hrané lyrics video k piesni Lietaj, nádhernými, pritom pomerne jednoduchými zábermi zachytáva a vyzdvihuje intimitu piesne.

Pesnička Lietaj vzišla z dielne Adamcových dlhoročných spolupracovníkov a kamarátov zároveň – Tomiho Okresa, ktorý skladbu zložil a ako aj všetky piesne z albumu produkoval, o text sa v tomto prípade postaral Vlado Krausz. „Pre mňa sú Tomi a Vlado overené autorské duo. Výborne sa mi ich spoločné skladby spievajú,“ hovorí spevák.

https://www.youtube.com/watch?v=mSsEfvGpei4

O čom skladba je, by Lukáš nechal na každého osobné vnímanie, významov môže mať viacero. „Ja v nej vidím a počujem niekoho, kto na mňa dáva pozor “zhora”. Možno že aj niekoho, kto so mnou už nemôže byť. Niekoho, koho nosím v srdci a myšlienkach. Niekoho, kto mi vyčarí úsmev pri spomienke naňho. Niekto v nej môže vidieť svojho anjela strážneho…, niekto zasa lásku…,“ vysvetľuje spevák, čo pieseň vyvoláva v ňom.

Menej je niekedy viac

Nahrávanie Lietaj prebiehalo v košickom štúdiu Parentals.

„V štúdiu sme mali na pulte Jána Terpáka, ale zvuk sa finalizoval v Čechách. Lietaj nám zmastroval Lukáš Martinek ako aj zvyšok albumu. Pieseň celú nahral na gitare Tomi Okres, plus nahrával dupot nohou a luskanie prstami a to je vlastne okrem spevu celý zvukový obsah piesne Lietaj a znie to úžasne,“ približuje Lukáš Adamec proces zrodu pesničky.

Lietaj je tak dôkazom, že menej je niekedy viac a jednoduchosť zvýrazňuje podstatu piesne. Na rovnakú myšlienku stavil aj pri vizuálnom prevedení pesničky. Hrané lyrics video, ktoré spevák zverejnil, podčiarkuje čistotu a pokoj zvuku a textu piesne.

Lukáš Adamec. Foto: Karolína Bašová.

Ďalší plán

Celé natáčanie trvalo len 15 minút na poli neďaleko Prahy a zastrešil ho Jakub Mahdies Mahdál, ktorý produkoval i niekoľko predošlých videí.

„Mahdies veľmi chcel stihnúť nahrať aj lyrics video k tejto skladbe. Moja predstava bola spojená s prírodou a on mi ukázal pár lyrics videí, ktoré už urobil a inšpirovali ma. V podstate sme utekali na pole a naháňali posledné lúče slnka. A ono to vyšlo… A takto krásne.. Výsledkom je hra svetla a siluet, ktoré evokujú pokoj, pokoru, zmierenie, a s výsledkom som veľmi spokojný,“ opisuje Lukáš priebeh natáčania videa.

Lukáš má s albumom “…na lepšie časy…“ ešte ďalší plán. „Chcel by som natočiť ešte jeden klipík a tým album uzavriem,“ hovorí a zároveň prezrádza, čo bude nasledovať.

„Na novej produkcii skladieb, s mojimi overenými parťákmi, sa už pracuje. Teším sa na výsledky. Teším sa na reakcie fanúšikov a hlavne na koncerty a kontakt s ľuďmi.“ Tie najbližšie sa uskutočnia v Spišskej Teplici a v Spišskom Hrhove.

Lukáš Adamec so svojou kapelou v auguste zahrá aj v Moldave nad Bodvou i Trebišove. „Veľa koncertov bude aj na jeseň, všetky miesta i dátumy sú pravidelne zverejňované na mojich sociálnych sieťach,“ odkazuje spevák na záver.