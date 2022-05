Lukáš Adamec zverejnil videoklip k romantickej piesni “Áno, rozumiem“

Svetlo sveta uzrel videoklip k ďalšej piesni z najnovšieho albumu “…na lepšie časy…“ z dielne stále viac vyhľadávaného speváka Lukáša Adamca. Milostná pesnička, “Áno, rozumiem“, sa ako piata skladba zo spomínaného CD dočkala i vizuálnej podoby. Lukáš však plánuje dopriať fanúšikom omnoho viacej videí.

“Áno, rozumiem“ pochádza z pera samotného speváka, či už textovo, ale aj po hudobnej stránke. „Pieseň vznikla v mojej hlave, teda jej hudobná časť už veľmi dávno, dokončiť hudbu mi pomohol Tomi Okres. Textovo som ju ukončil niekedy pred rokom a na album sa dostala ako jedna z „posledných zvažovaných“, keďže ide o osobnejšiu záležitosť,“ priznáva Lukáš Adamec, ako veľmi sa ho skladba dotýka.

Láska nepozná prekážky

„Vždy som vedel, že to musí byť romantická pieseň a niečo, čo bude až osobné, a tak sa aj stalo. Mám mnoho piesní o láske, ale táto je špeciálna. Chcel som napísať pieseň o tom, ako získavam ženu, po ktorej veľmi túžim, ale už ma pozná a vie, kto som. Na to postačilo predstaviť si, že nie som so svojou priateľkou. Pri písaní tohto textu som si uvedomil, že nie som ľahký oriešok a že už mám niečo za sebou, a niečo si ťahám aj so sebou. Isto sa do tohto pocitu vedia vcítiť mnohí a možno aj mnohé…. Odkaz je jasný, láska nepozná prekážky a treba za ňou ísť,“ odhaľuje talentovaný spevák posolstvo piesne.

https://www.youtube.com/watch?v=-bVq1jkzu0w

Pesnička, ako aj časť albumu, sa nahrávala v štúdiu Klakson v Lipanoch. „Aranžérsky a produkčne mi ju pomohol dotvoriť Tomi Okres. Nahrali sme ju spolu s rôznymi významnými inštrumentalistami, s ktorými som už spolupracoval aj v minulosti,“ približuje Adamec proces vzniku krásnej skladby.

Juliana priniesla správny „vibe“

Ako by mal videoklip k “Áno rozumiem“ vyzerať, mal Lukáš jasné od začiatku. „Videoklip je vykreslenie môjho vyznania. Vždy som chcel čiernobiely videoklip, ktorý bude k songu, ktorý pre mňa niečo znamená a má hĺbku. To v klipe zachytené je. Pokoj, úprimnosť, uvedomenie, láska, radosť, nádej,“ vysvetľuje spevák jednoduchosť a čistotu videoklipu, ktoré umocňujú sentiment piesne.

Foto: Archív Lukáš Adamec.

Samotné natáčanie prebehlo v susedných Čechách, v pražskom ateliéri. Výrobu klipu mal na starosti Jakub Mahdies Mahdál, veľmi šikovný režisér, kameraman, zároveň aj gitarista, ktorý videu, spolu so svojím tímom, doprial finálnu podobu. „Mahdies má podľa mňa obrovský zmysel pre atmosféru. Páči sa mi jeho robota,“ vychvaľuje Luky talentovaného kreatívca.

„Kráska z klipu sa volá Juliana Adakoto a je to modelka pôvodom z Madagaskaru, ktorá žije a zároveň študuje v Prahe. Veľmi milé a krásne dievča, ktoré do atmosféry klipu prinieslo správny ‚vibe‘,“ predstavuje spevák dievčinu, ktorej vo videoklipe vyznáva svoje pocity.

Na albume je 13 skladieb

Posledný album, ktorý nesie názov “…na lepšie časy…“, vydal Košičan po takmer piatich rokoch, koncom minulého roka. Jedná sa o druhý sólový štúdiový album, na ktorom sa nachádza 13 skladieb vrátane duetov s českou stálicou Annou K či speváčkou Luciou Gibarti. Lukáš doposiaľ fanúšikom ponúkol videoklipy k piesňam: “Tancuj mi“, “Najviac“, “Život je boj“, “Zmiluj sa“ a aktuálne najnovší, k spomínanej piesni “Áno rozumiem“.

https://www.youtube.com/watch?v=g1iZ0f4C_tw

Napriek tomu, že je momentálne hudobná sezóna v plnom prúde a Luky so svojou kapelou vo veľkom koncertujú, priaznivci sa môžu tešiť na oveľa viac! „Už čoskoro zverejníme super lyrics video k ďalšej z albumových piesní, ktoré bude tiež z dielne Jakuba Mahdála. Samozrejme, by som rád dal “ tvár“ ešte pár piesňam z albumu, o ktorých si myslím, že si to zaslúžia,“ odkazuje spevák na záver.