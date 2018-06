Lukáš Lacko sa prebojoval do finále na turnaji v Eastbourne

EASTBOURNE 29. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Nature Valley International na tráve v britskom Eastbourne (dotácia 721 085 eur).

V stretnutí piatkového semifinále Lacko zvíťazil za 60 minút 6:3, 6:4 nad štvorkou turnaja Talianom Marcom Cecchinatom. Vo finále bude jeho súperom jeden z dvojice Mischa Zverev (Nem.) – Michail Kukuškin (Kaz.). Slovenský tenista ťažil z dobrého podania, v priebehu duelu neprišiel ani o jedno.

Odohrali prvé vzájomné stretnutie

Za postup do finále si Lacko pripíše do rebríčka 150 bodov a prémiu 62 115 eur pred zdanením, zdolaný semifinalista získa 90 bodov a odmenu 33 650 eur. Lacko vďaka postupu do finále postúpil v „online“ poradí rebríčka na priebežné 73. miesto.

Tridsaťročný Lacko a o päť rokov mladší Cecchinato odohrali prvé vzájomné stretnutie. Slovenský tenista zvíťazil v 1. kole turnaja nad kvalifikantom Robertom Quirozom z Ekvádoru za 78 minút 6:4, 7:6 (2).

V osemfinálovom 2. kole zdolal po tuhom boji jednotku turnaja a momentálne jedenásteho hráča rebríčka ATP Diega Schwartzmana z Argentíny 4:6, 6:4, 7:5. V boji o postup medzi najlepšiu štvorku ho nezastavil ani domáci Brit Cameron Norrie, ktorého vyprevadil z turnaja po výsledku 6:3, 6:4.

Vo finále po šiestich rokov

Slovenský reprezentant Lacko postúpil do finále turnaja na hlavnom okruhu ATP prvýkrát od februára 2012, keď v chorvátskom Záhrebe nestačil na Michaila Južného z Ruska (2:6, 3:6). Rodák z Palerma Cecchinato dosiahol na nedávnom antukovom grandslame Roland Garros svoj životný úspech, keď prvýkrát v kariére prešiel cez prvé kolo na niektorom z turnajov veľkej štvorky a dostal sa senzačne až do semifinále.

Vo štvrťfinále vyradil po veľkom boji bývalú svetovú jednotku Srba Novaka Djokoviča 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11). V boji o postup do parížskeho finále podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi 5:7, 6:7 (10), 1:6.