Lukáš Lacko získal tretí titul v Bratislave na Slovak open

BRATISLAVA 12. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Lukáš Lacko sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave (dotácia 106 000 eur + hospitality, tvrdý povrch v hale).

Lacko nasadený ako ôsmy vo finále zdolal turnajovú štvorku Rumuna Mariusa Copila za 94 minút 6:4, 7:6 (4). Premenil druhý mečbal v tajbrejku druhého setu. Víťaz si odniesol šek na nezdanených 15 270 eur a do rebríčka ATP mu pribudne 110 bodov. Zdolaný finalista sa poteší z 8990 eur brutto a 65 bodov. Čerstvo 30-ročný Lacko vo „vzájomke“ s 27-ročným úspešným obhajcom finálovej účasti v Bratislave Copilom zvýšil na 3:1.

Jubilejný triumf

Niekdajší 44. hráč singlového renkingu Lacko, momentálne 126. v hierarchii, v Aegon aréne nadviazal na svoje celkové triumfy zo sezón 2011 a 2013. Zároveň zaokrúhlil počet turnajových titulov v kariére na challengerovej úrovni na desať. Tešil sa po dvoch rokoch, predtým naposledy v septembri 2015 dobyl turnaj v tureckom Izmire. Už od utorka je isté, že Lacko sa k 13. novembru stane staronovou národnou jednotkou. Na čele interného poradia vystrieda Norberta Gombosa, ktorý sa ako obhajca trofeje lúčil už v 1. kole.

„Samozrejme, že to je výborný pocit… Bolo to náročné ani nie tak kondične, ako psychicky. Copil má výborné podanie a rozhodli 2-3 lopty. Na začiatku sme sa oťukávali, snažili sme sa nájsť nejaký systém v servise toho druhého. Mne sa to podarilo a dosiahol som brejk. V druhom sete som pokračoval v tom, čo som hral dovtedy, a mal som šance, ale on pri nich kvalitne zaservoval. Tajbrejk v takýchto súbojoch je už 50:50, napokon som v ňom uspel ja,“ povedal Lacko pre RTVS.

Vyhovujúce podmienky

Z desiatich challengerových trofejí dobyl tri práve v NTC, uviedol k tomu: „Trénujem tu celú kariéru a presne takéto podmienky mi vyhovujú – rýchlejší povrch a nižšie odskoky. V podstate všetky moje tituly som získal na podobných povrchoch.“

Pre Lacka sa sezóna ešte neskončila: „Zajtra odcestujem na challenger do Talianska. Ak by sa mi tam podarilo tiež uhrať dobrý výsledok, mohol by som zvládnuť ten ´cut´ na Australian Open. Ak nie, budem sa v januári snažiť v kvalifikácii.“

Jastrabie oko

Koncentrovaný výkon na podaní a trpezlivý v medzihre priviedol Lacka k triumfu v prvom sete. Za stavu 4:3 pre slovenského tenistu Copil (91. v renkingu ATP) ukázal, prečo je najlepšie podávajúcim hráčom turnaja. Pri štyroch brejkbaloch súpera zakaždým zahral eso a dorovnal na 4:4. Celkovo v prvom sete päť zo šiestich brejkbalov odvrátil esom.

Lacka to nedeprimovalo a za stavu 5:4 prvú šancu na zisk setu využil. Koncentrovaným tlakom zahnal súpera do defenzívy a forhendom do otvorenej časti zavŕšil prvý set – 6:4. V druhom sete si obaja tenisti podržali podanie až do jeho koncovky, preto sa muselo rozhodnúť v tajbrejku. Prvý Lackov minibrejk na 3:1 ešte nebol rozhodujúci, Copil sa dotiahol na 3:3. Od tohto stavu sa slovenský tenista dostal na 6:3 a mal tri mečbaly. Premenil druhý, keď mu pri potvrdení víťazného obhodenia pomohlo „jastrabie oko“.

Výrazne polepšenie

Člen TK Kúpele Piešťany Lacko, ktorý má zázemie v bratislavskej Love 4 Tennis Academy na medzinárodných otvorených majstrovstvách SR debutoval už v sezóne 2003, na svoj prvý zápasový úspech však čakal až do roku 2009. Teraz štartoval 15. raz v hlavnej súťaži.

Lacko si bratislavským triumfom výrazne polepšil v boji o prienik nad čiaru hlavnej singlovej súťaže na januárových melbournských grandslamových Australian Open. V online prepočte sa v renkingu ATP aktuálne nachádza na 104. mieste. Na budúci týždeň si naplánoval challenger v talianskej Brescii.

DVOJHRA – FINÁLE:

Lukáš Lacko (SR-8) – Marius Copil (Rum.-4) 6:4, 7:6 (4) za 94 minút

Prehľad predchádzajúcich výsledkov Lukáša Lacka na Slovak Open:

2016 1. kolo Sergij Stachovskij (Ukr.) 5:7, 6:7 (4)

2015 finále Jegor Gerasimov (Biel.) 6:7 (1), 6:7 (5)

2014 štvrťfinále Peter Gojowczyk (Nem.) 5:7, 4:6

2013 víťaz – finále Lukáš Rosol (ČR) 6:4, 4:6, 6:4

2012 semifinále Lukáš Rosol (ČR) 3:6, 6:7 (4)

2011 víťaz – finále Ričardas Berankis (Litva) 7:6 (7), 6:2

2010 2. kolo (osemfinále) Stefan Koubek (Rak.) 4:6, 6:7 (2)

2009 semifinále Michael Berrer (Nem.) 6:2, 2:6, 6:7 (2)

2008 1. kolo Jan Hernych (ČR) 5:7, 0:2 – skreč, Lacko odstúpil pre nevoľnosť

2007 1. kolo Alejandro Falla (Kol.) 2:6, 5:7

2006 1. kolo Juan Martín Del Potro (Arg.) 2:6, 2:6

2005 1. kolo Dominik Hrbatý (SR) 3:6, 2:6

2004 1. kolo Dominik Hrbatý (SR) 3:6, 2:6

2003 1. kolo kvalifikácie Jan Hernych (ČR) 1:6, 0:6

Prehľad titulov Lukáša Lacka vo dvojhre na turnajoch ATP Challenger Tour:

2007: Kolding (Dán.)

2009: Fergana (Uzb.), Soul (Kór. rep.)

2011: Izmir (Tur.), Bratislava (SR)

2012: Helsinki (Fín.)

2013: Bratislava (SR)

2014: Taškent (Uzb.)

2015: Izmir (Tur.)

2017: Bratislava (SR)

Prehľad víťazov Slovak Open (dvojhra / štvorhra):

2017 Lukáš Lacko (SR) / Ken Skupski, Neal Skupski (V. Brit.)

2016 Norbert Gombos (SR) / Ken Skupski, Neal Skupski (V. Brit.)

2015 Jegor Gerasimov (Biel.) / Ilija Bozoljac, Igor Zelenay (Srb./SR)

2014 Peter Gojowczyk (Nem.) / Ken Skupski, Neal Skupski (V. Brit.)

2013 Lukáš Lacko (SR) / Henri Kontinen, Andreas Siljeström (Fín./Švéd.)

2012 Lukáš Rosol (ČR) / Lukáš Dlouhý, Michail Jelgin (ČR/Rus.)

2011 Lukáš Lacko (SR) / Jan Hájek, Lukáš Lacko (ČR/SR)

2010 Martin Kližan (SR) / Colin Fleming, Jamie Murray (V. Brit.)

2009 Michael Berrer (Nem.) / Igor Zelenay, Philipp Marx (SR/Nem.)

2008 Jan Hernych (ČR) / František Čermák, Lukasz Kubot (ČR/Poľ.)

2007 Simone Bolelli (Tal.) / Tomáš Cibulec, Jaroslav Levinský (ČR)

2006 Michal Mertiňák (SR) / Eric Butorac, Travis Parrott (USA)

2005 Dominik Hrbatý (SR) / Chris Haggard, Jean-Claude Scherrer (JAR/Švaj.)

2004 Marcos Baghdatis (Cypr.) / Simon Aspelin, Graydon Oliver (Švéd./USA)

2003 Marc Rosset (Švaj.) / Jonathan Erlich, Harel Levy (Izr.)

2002 Anthony Dupuis (Fr.) / Scott Humphries, Mark Merklein (USA/Bah.)

2001 Karol Kučera (SR) / Petr Luxa, Radek Štěpánek (ČR)

2000 Davide Sanguinetti (Tal.) / Paul Hanley, Paul Rosner (Aus./JAR)