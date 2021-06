Lukáš Oravec Quartet CZECH TOUR

Lukáš Oravec Quartet v dňoch 27.-30. júna 2021 odvysiela štyri koncerty v Českej Republike v spolupráci s Českým Rozhlasom, Slovenským Inštitútom a rádiom Proglas. Koncerty nájdete na stránkach partnerov a na www.lukasoravec.com . Turné podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

LUKÁŠ ORAVEC QUARTET

Lukáš Oravec – trúbka

Klaudius Kováč – piano

Marián Ševčík – bicie

Tomáš Baroš – kontrabas

Formácia vznikla v roku 2012 a odohrala rozsiahlu šnúru klubových a festivalových vystúpení po celej Európe. Quartet získal najvyššiu cenu súťaže „Young Faces of Slovak Jazz“ a zároveň cenu za „interpretačný výkon“ lídra quartetu. V roku 2013 vydali debutový album s názvom „Introducing Lukáš Oravec Quartet“, ktorý vyhral cenu ESPRIT 2013 za najlepší slovenský album roku. V Roku 2015 vydáva v poradí druhý album „Piotrology“ a v roku 2016 tretí album kvartetu „Ali“, ktorý získal nomináciu na Radio Head Award 2017 a vyhral cenu ESPRIT 2016 za najlepší jazzový album roku. Lukáš Oravec vydáva album svojho big bandu „LIght Of Blue“, s ktorým aktuálne prevzal Radio Heads Award za najlepší alebum roku 2020. Quartet spolupracoval s množstvom hudobníkov vrátane Grammy ocenenými muzikantmi, ako Bob Mintzer, Aaron Goldberg, Seamus Blake, Wayne Escoffery, Danny Grissett, Vincent Herring, Rick Margitza, Vincent Herring, Kálmán Oláh a mnohími ďalšími. Quartet spolupracuje taktiež v rozšírenom projekte s telesami vážnej hudby, so Štátnym Komorným orchestrom Žilina a s Moravskou Filharmóniou.

„Lukas Oravecis a wonderful young trumpet player who plays and writes with lots of fire and creativity. His music has a distinctive sound as does his playing. He and the musicians Lukas surrounds himself with are a force to be reckoned with. I think you will enjoy this wonderful music as well as hearing the band play live“

Bob Mintzer

Foto: Lukáš Oravec Quartet

