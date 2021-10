Lukáš Oravec Quartet feat. Tony Lakatos and Danny Grissett na turné

Lukáš Oravec Quartet absolvuje posledné turné v tomto roku a to s legendou jazzovej maďarskej scény, saxofonistom Tony Lakatosom. Quintet zaháji svoje turné na jazzovom festivale v Blansku (CZ) a následne pricestuje na Slovensko, kde ho čakajú štyri koncerty, V projekte okrem stálych členov zoskupenia kontrabasistu Tomáša Baroša a bubeníka Mariána Ševčíka, vystúpi aj americký pianista Danny Grissett. Na koncertoch si vypočujete autorskú hudbu lídra zoskupenia a hosťujúceho Tonyho Lakatosa.

„Turné z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

„S finančnou podporou Hudobného Fondu“

Lukáš Oravec – trumpet, flugelhorn

Tony Lakatos – saxophone

Danny Grissett – piano

Tomáš Baroš – double bass

Marián Ševčík – drums

18.10. – Blansko, Gauč (CZ)

19.10. – Považská Bystrica, ZUŠ (SK)

20.10. – Trenčín, Galéria Vážka (SK)

21.10. – Prešov, Jazz Festival (SK)

22.10. – Piešťany, La Musica (SK)

Tony Lakatos (HU) – saxofón

Pochádza zo slávnej maďarskej hudobníckej rodiny. Vyštudoval Konzervatórium Béla Bartóka v Budapešti, kde v roku 1977 vyhral národnú jazzovú súťaž. V 80. rokoch sa presťahoval do nemecka kde dodneš žije a stal sa sólistom HR Radio Big Bandu vo Frankfurte. Za svoj život absolvoval množsto spoluprác so svetovými legendami ako Terri Lyne Carrington, Anthony Jackson, David Whitham, Peter O’Mara, Randy Bracker, George Mraz, Adam Nussbaum, Ron McClure a s mnoha ďalšími. Tony bol prvým maďarským hudobníkom, ktorý sa so svojimi albumami objavil v Gavin Report Top Ten American Jazz Music Radio. CD „Recycling“ 1993 s Al Fosterom a Kirk Lightsey bol v amerike na 7. priečne, a následne s albumom „The News“ 1994 obsadil 4. priečku v americkom rebríčku. V roku 1997 vydáva album “ Generation X “ s Randy Brackerom a v roku 2002 podpisuje exkluzívny kontrakt s vydavateľstvom SKIP RECORDS. Ako hudobník ale aj mentor, precestoval celý svet.

