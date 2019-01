ŽILINA 22. januára 2019 (WBN/PR) – 7. februára (2019) sa uskutoční premiéra projektu slovenského jazzového trumpetistu Lukas Oravec Quartet (SK/CZ) v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina. Projekt je žánrovým presahom jazzu, etnickej hudby s vážnou hudbou. Odznejú špeciálne zaranžované kompozície lídra projektu a taktiež vážna hudba zaranžovaná pre 21 členný sláčikový orchester a jazzový Quintet. Pozvanie na spoluprácu prijali mimoriadny hostia, hviezdny saxofonista Andy Middleton (USA), New Yorkský pianista Danny Grissett a ruský dirigent Pavel Klimashevsky.

Lukáš Oravec Quartet & Slovak Sinfonietta

Lukáš Oravec – trúbka, krídlovka

Andy Middleton – saxofón

Danny Grissett – klavír

Tomáš Baroš – kontrabas

Marián Ševčík – bicie nástroje

Pavel Klimashevsky – dirigent

Štátny komorný orchester Žilina – sláčiky

„skomponovanie nových skladieb a ich verejné uvedenie podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia”

Formácia Lukáš Oravec Quartet (SK/CZ) vznikla začiatkom roku 2012. Svojou kvalitou okamžite zaujala jazzových nadšencov. Kapela odohrala rozsiahlu šnúru klubových koncertov a festivalových vystúpení po celej Európe. Quartet získal najvyššiu cenu súťaže „Young Faces of Slovak Jazz“ a zároveň cenu za „interpretačný výkon“ lídra quartetu. V roku 2013 vydali debutový album s názvom „Introducing Lukáš Oravec Quartet“, ktorý získal cenu „ESPRIT“ za najlepší slovenský jazzový album roku 2013. V Roku 2015 vydáva dva albumy. Album „Piotrology“ Lukáš Oravec Quartet feat Vincent Herring (USA) a album Kulosaari, ktorý získal nomináciu na cenu Radiohead Award 2015. V roku 2016 vydáva najnovší album kvarteta „Ali“, ktorý získal nomináciu na cenu Radio Head 2017 a zároveň získal cenu „ESPRIT“ za najlepší slovenský jazzový album roku 2016, čím sa stal najviac oceneným jazzovým projektom za posledných päť rokov. Quartet spolupracuje s najlepšími hudobníkmi z európskej a americkej jazzovej scény, s Rick Margitza, Vincent Herring, Andy Middleton, Danny Grissett, Wayne Escoffery, Kalmán Oláh, Miroslav Vitouš, Peter Erskine, Benito Gonzalez, Gabor Bolla a s mnohými ďalšími..

Pavel Klimashevsky – dirigent, aranžmány

Medzinárodne uznávaný aranžér, skladateľ, dirigent a kontrabasista Pavel Klimashevsky sa narodil 15. 12. 1984 v Soči. Študoval hru na jazzovom kontrabase u svetoznámeho kontrabasistu Vitolda Reka (absol. 2012) a jazzovú kompozíciu v triede Jesseho Millinera (absol. 2015) na Vysokej hudobnej škole v nemeckom Mainzi. Jazzové aranžovanie študoval svetovo renomovaného aranžéra a trombonistu, držiteľa Grammy Roba McConnela v Kanade, od roku 2014 ešte študuje aranžovanie u rovnako slávnych jazzmanov – saxofonistu Garyho Lindsaya, ako aj kontrabasovú hru u Dona Coffmana na Frost School of Music, ktorá je súčasťou University of Miami.

Ako aranžér vyhral „Porin Music Award“ (chorvátska verzia Grammy) v kategórii „Najlepší jazzový album roka 2014“ za aranžmány pre HGM Jazzorchestar Zagreb.

Okrem toho, že aktívne pôsobí ako kontrabasista v rôznych jazzových hudobných zoskupeniach, komponuje a aranžuje pre prestížne súbory a orchestre: Frankfurt Radio Big Band, Greg Ruvolo Big Band Collective (New York), Orchester Gustáva Broma, HGM Jazz Orchestar Zagreb, Capella Bydgostiensis, Junge Sinfonie Reutlingen (Nemecko), Klaipedos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orchestras (Litva), Jazz Philharmonic Bigband (St. Petersburg) a Oleg Lundstrem Jazz Orchestra (Moskva). S ŠKO Žilina spolupracuje po prvýkrát.

Dany Grissett (USA) – klavír

Klavirista a skladateľ Danny Grissett (1975, Los Angeles) je jeden z najznámejších hudobníkov na medzinárodnej scéne. Na klavíri začal hrať vo veku šiestich rokov. Bakalárske štúdium absolvoval na Cal State Dominquez Hills v rámci California State University. V štúdiu pokračoval na prestížnom Thelonius Monk Institute v Los Angeles. Študoval tu u takých svetoznámych osobností jazzu ako sú Herbie Hancock, Terence Blanchard, Teddy Baaron, Bobby Watson, Jimmy Heath a Carl Allen. Po niekoľko rokoch strávených v Los Angeles sa presťahoval do New Yorku. Stal sa spoluhráčom tých najväčších new yorkských hviezd ako Freddie Hubbard, Vincent Herring, Marcus Strickland, Steve Nelson, Roy Hargrove, Willie Jones III, Lousi Hayes, Jeremy Pels, Jummy Green, s ktorými nahral nespočetné množstvo albumov. Je dlhoročným členom projektu Toma Harrella a často účinkuje v Big Band Charlesa Mingusa. Ako sólista sa predstavuje vo vlastnom Triu.

Lukáš Oravec (SK) – trúbka

Lukáš Oravec je slovenský jazzový trubkár, skladateľ a producent. Získal najvyššiu cenu súťaže „Young Faces of Slovak Jazz“ a zároveň cenu za „interpretačný výkon“ lídra kvarteta. V roku 2013 vydal debutový album s názvom „Introducing Lukáš Oravec Quartet“, ktorý vyhral cenu ESPRIT 2013 za najlepší slovenský album roku. V roku 2015 vydáva album „Piotrology“ a album „Kulosaari“ ktorý získal nomináciu na cenu Radio Head Awards. Najnovší a v poradí štvrtý album kvarteta „Ali“ získal nomináciu na cenu Radio Head 2016 a v roku 2017 cenu „Esprit“ za najlepší jazzový album roku. Je sólistom legendárneho Big Bandu Gustava Broma. Na svoje konto si pripísal množstvo spolupráce s osobnosťami domácej i svetovej scény ako Aaron Goldberg, Bob Mintzer, Vincent Herring, Rick Margitza, Wayne Escoffery, Benito Gonzalez, Essiet Okon Essiet, Juraj Griglák, Lászlo Süle, Ondřej Štveráček, Hannu Rantanen, Jan Pilch, Kalman Oláh, Elemér Balázs, János Egri, Jacek Namyslowski, Gábor Bolla, Dávid Hodek a s mnohými ďalšími.

Marián Ševčík (SK) – bicie

Marián Ševčík (1978) je jedným z najvplyvnejších slovenských bubeníkov svojej generácie. Študoval bicie nástroje na konzervatóriu v Žiline a v Bratislave, neskôr sa zúčastnil viacerých jazzových workshopov v zahraničí. Účinkoval na jazzových festivaloch v Rakúsku, Nemecku, Švédsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Španielsku, Taliansku a USA. Hral a nahrával s hudobníkmi ako sú Joel Frahm, Boris Kozlov, Igor Butman, Benito González, Joel Frahm, Deborah Davis, George Mraz, Alex Sipiagin, Mary Stallings, Essiet Okon Essiet, Donny McCaslin, Joe Cohn, Igor Butman, Deborah Davis, Mary Stallings. Spolupracuje s telesami ako: Gustav Brom Big Band, Kaunis Five, Free Tenors (Harry Sokal), Pavel Wlosok (trio-quartet) a mnoho ďalších. V roku 2008 dostal cenu Ladislava Martoníka ako jazzman roku. V roku 2013 sa podieľal na nahrávaní nového CD klaviristu Pavla Wlosoka spolu s basistom Mikom Holesteinom a tenor-saxofonistom Donny McCaslinom v USA. V lete 2014 predstavil na turné svoje kvarteto/kvinteto v zložení: Pavel Wlosok, Tomáš Baroš, Lukáš Oravec a špeciálny hosť Rick Margitza (USA).

Tomáš Baroš (CZ) – kontrabas

Tomáš „Kaštan” Baroš sa narodil v roku 1985 v Tepliciach v severných Čechách, od svojich piatich rokov však žije v Prahe. Ku kontrabasu sa dostal ako 12-ročný a o 2 roky neskôr dosiahol prvý úspech na celoštátnej interpretačnej súťaži v Trutnove, kde vyhral 1. cenu v svojej kategórii. V rokoch 2000 až 2005 študoval hru na kontrabase na pražskom konzervatóriu pod vedením Květoslava Borovičku. Rok 2003 mu priniesol cenu „Sólista roku” v súťaži Junior Jazz v Ústí nad Labem. Od roku 2006 spolupracuje s Big Bandom Gustava Broma a v mnohých ďalších projektoch ako sú: Ondřej Štveráček kvartet, Ida Kelarova a Jazz Famelia, Zeuritia, Kaunis Five, Gipsy.cz , Lukáš Oravec Quartet, Harry Sokal free tenors a Roman Jánoška Jazz Consort. V roku 2012 vyhral s kvartetom Miroslava Hloucala 1. cenu v medzinárodnej súťaži Jazz Prix. Doprevádzal hviezdy svetovej jazzovej scény ako sú: Benny Golson, Rick Margitza, Antonio Farao, Gene Jackson, Dennis Rowland, Eric Allen, Deborah Davis, Joe Cohn, Paul Bollenback, John Betsch, Brian Charrette, Tony Lakatos, Kalman Olah, Igor Buttman, Douglas Sides, Benito Gonzales, Winand Gabor, Karen Edwards a Peter Beets.

Andy Middleton (USA) – saxofón

Andy Middleton (1962, Harrisburg, Pensylvánia) je medzinárodne renomovaný americký saxofonista venujúci sa ako jazzovej, tak aj klasickej hudbe. Vyrastal v hudobníckej rodine, ako 9-ročný začal hrať na saxofóne. Absolvoval univerzitu v Rochestri (1980 – 1982) a neskôr študoval na univerzite v Miami (1982 – 1987). Od roku 1991 nahral 9 albumov v spolupráci s hudobníkmi ako Ralph Towner, Dave Holland, Kenny Wheeler, Renee Rosnes, Jamey Haddad, Joey Calderazzo a Alan Jones. V roku 2006 sa presťahoval do Viedne, kde vyučuje na Universität für Musik und darstellende Kunst jazzovú kompozíciu, harmóniu a hru na saxofóne. Spolupracuje s hudobníkmi ako Billy Hart, Maria Schneider, Richie Beirach, Randy Brecker, Bob Mintzer, Bill Evans, Lionel Hampton, John Abercrombie, Steve Rodby, Scott Colley a Adam Nussbaum.

Štátny komorný orchester Žilina (SK) – sláčiky

(v zahraničí používa oficiálny názov SLOVAK SINFONIETTA) vznikol roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930-1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi a Simon Chalk. Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 2018 renomovaný čestný dirigent Leoš Svárovský, s ktorým orchester spolupracuje od roku 1993.

Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe (Wiener Festwochen, Frühling Festival a Haydn Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, Festa Musica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Djem v Tunise, Festival de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakowe, Jarný festival Budapešť, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos Etos v Bratislave, Janáčkov máj, Mozartfest Schwetzingen, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig-Holstein Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Festival vo Viedni, Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane, NCPA Festival Peking a iné).

Predstavil sa v takých významných koncertných sálach ako Musikverein a Konzerthaus vo Viedni, Dom umelcov v Prahe, Tonhalle Düsseldorf, Komická opera a Konzerthaus v Berlíne, Katedrála Sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone, Teatro Arriaga v Bilbao, Concertgebouw v Amsterdame, Symphony Hall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Gasteig v Mníchove, Invalidovňa v Paríži, Arena v Ženeve, Pavilhao Atlantico v Lisabone, Národné centrum koncertného umenia Peking, Art Center v Seoule a i. Orchester uskutočnil už vyše 3000 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.