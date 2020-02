Lukáš Parízek: Slovensko si musí vybudovať silnú identitu

Tak, ako si v zahraničí spájajú Švajčiarsko s hodinkami a nožíkom, Maďarsko s gulášom alebo Česko so škodovkou či pivom, aj Slovensko by malo mať svoje silné značky známe po celom svete. „Krajina by si mala vytvoriť silnú identitu, na ktorej budovaní by sa mal výrazne podieľať aj štát. Priložiť ruku k dielu by mali aj naše známe osobnosti,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek (SNS).

Viaceré krajiny sa vo svete biznisu presadzujú unikátnymi výrobkami, ktoré majú takpovediac cveng, exportujú sa a nosia domácej ekonomike milióny dolárov alebo eur. Majú byť aj Slováci na čo hrdí?

Každý vo svete vie, čo si má predstaviť pod pojmom švajčiarske hodinky, talianska pizza, maďarský guláš, česká škodovka, české pivo, dánske Lego, rumunský Drakula, austrálska kengura alebo čínsky múr. V prípade Slovenska sa takéto produktové spojenie hľadá veľmi ťažko. Je smutné, keď sa ako odpoveď nedostaví nič iné ako Volkswagen alebo KIA. U nás síce máme šikovných ľudí, aj kvalitné produkty, no mali by sme si vybudovať silnú identitu. Túto oblasť sme aj v rámci štátu príliš nedocenili.

A čo taká bryndza? Tá nie je populárna?

Bryndza je v ímaní tvorby globálneho imidžu len regionálne potravina. A to ju v žiadnom prípade nechcem dehonestovať, v rodine ju pravidelne kupujeme a nátierky z nej nám chutia. My sa však musíme snažiť so Slovenskom spájať takú značku, ktorú spoznajú aj v Argentíne alebo aj v Indonézii. V niektorých častiach sveta sme sa preslávili dodávkami unikátnych pukov, hovorím najmä o Kanade, USA a Európe, no hokej sa nehrá vo všetkých kútoch sveta.

Ale keď sa á propagovať krajinu cez produkty, tak ju môžeme propagovať cez ľudí. Veď takého Petra Sagana poznajú všade…

Toto je schodná cesta. Slovensko dalo svetu mnoho významných vynálezcov, umelcov, vedcov, športovcov. Ako štát by sme sa však mali s nimi dohodnúť na tvorbe silnej identity krajiny. Týmto myslím tých žijúcich. Peter Sagan, ktorý je veľvyslancom značky Dobrý nápad Slovensko, je dobrým príkladom. Som presvedčený, že mnohým, vo svete známym, osobnostiam bije v hrudi srdce pre svoju rodnú krajinu a nemyslia len na svoje sídlo v Monaku. Potešilo ma, keď som sa vo svetovej tlači dočítal o ulici Zdena Cháru v Bostone.

Ako je možné teda značku Slovenska posilniť alebo vybudovať? Máte na mysli konkrétne riešenia?

Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Samotná Česká republika a jej agentúra na podporu turizmu vytlačili množstvo katalógov, brožúr, skladačiek, v ktorých propagujú českú identitu, české značky, budujú proste silný brand krajiny. U nás by mali viaceré ministerstvá dať dokopy ľudské kapacity a najmä finančné zdroje a takúto silnú identitu Slovenska vybudovať. Pokojne by mohli naši známi športovci pomôcť propagovať niektorý segment ekonomiky na veľtrhoch, výstavách alebo obchodných misiách. V zahraničí malo historicky veľmi dobré renomé napríklad naše sklárstvo.

Nie je niekedy aj dôležitá vôľa a istá dávka voluntarizmu?

Tak to by mal byť základ. Nikoho nemožno nútiť k tomu, aby nezištne pomáhal dobrému imidžu svojej krajiny. Je však veľa Slovákov, ktorý to radi a so cťou urobia.