Lukašenko chce protesty rýchlo ukončiť, USA obvinil z ich podnecovania a opozíciu nazval bábkami Západu

Bieloruské úrady v piatok zadržali lídra štrajkujúcich robotníkov z tovární a v snahe zastaviť masívne protesty proti výsledkom prezidentských volieb sa demonštrantom vyhrážajú trestným stíhaním.

Vyšetrovatelia tiež v súvislosti s vyšetrovaním zriadenia Koordinačnej rady, ktorej cieľom je demokratický prechod moci v krajine, predvolali na výsluch troch vedúcich opozičných aktivistov.

Prezident Alexander Lukašenko v piatok obvinil Spojené štáty z podnecovania protestov. „Spojené štáty všetko plánujú a riadia a Európania ich v tom podporujú,“ skonštatoval pred poľnohospodármi na štátnej farme, ktorú navštívil s cieľom získať podporu.

Opozíciu zároveň označil za bábky Západu a zaviazal sa, že podnikne kroky, aby rýchlo ukončil protesty. „Nemali by ste sa tým znepokojovať – je to môj problém, ktorý musím vyriešiť. A verte mi, vyriešime to v najbližších dňoch,“ ubezpečil s tým, že demonštranti nesmú zničiť krajinu. „To nedovolíme,“ uviedol.

Zatýkajú vodcov demonštrantov

Ministerstvo vnútra v piatok informovalo, že zadržali Jevgenija Bochvalova, ktorý organizoval štrajk v automobilke v Minsku, no neposkytli žiadne ďalšie detaily. Zamestnanci továrne štrajkujú od pondelka, rovnako ako v mnohých ďalších továrňach po celej krajine.

Štrajkový výbor továrne Belaruskali v meste Salihorsk tiež informoval, že KGB zadržala jedného z organizátorov štrajku, Dmitrija Kudeleviča, no podarilo sa mu ujsť cez okno na toalete a následne odišiel až na Ukrajinu.

Konanie robotníkov predstavuje pre 65-ročného Lukašenka, ktorý sa dlhodobo spoliehal na ich podporu, výraznú komplikáciu. V snahe ukončiť štrajk sa im pritom vyhráža prepustením a nariadil tiež chrániť manažment tovární pred opozičným tlakom.

Rada žiada nové voľby

Spomínaná Koordinačná rada vznikla v reakcii na výsledky volieb z 9. augusta, proti ktorých výsledkom protestujú Bielorusi vo viacerých mestách.

Podľa oficiálnych výsledkov vyhral doterajší bieloruský líder Alexander Lukašenko s 80 percentami hlasov, zatiaľ čo opozičná kandidátka Svetlana Cichanovská získala len 10 percent, čo mnohí považujú za zmanipulované čísla.

Rada, ktorú okrem Cichanovskej tvoria ľudskoprávni aktivisti, zástupcovia štrajkujúcich robotníkov či laureátka Nobelovej ceny za literatúru Sveltana Alexijevičová, vyzýva na nové prezidentské voľby zorganizované novými volebnými komisiami. Okrem toho tiež požaduje vyšetrovanie brutálnych zásahov polície voči demonštrantom a kompenzáciu pre obete.

Bielorusi sa zobudili a nechcú žiť v klamstve

Nespokojnosť s voľbami vyhnala do bieloruských ulíc tisícky ľudí a počas prvých štyroch dní polícia zadržala takmer 7-tisíc osôb. Stovky vtedy pri zásahoch, pri ktorých policajti použili gumové projektily, zábleskové granáty a obušky, utrpeli zranenia.

Najmenej traja demonštranti zomreli. Výsledky volieb a zákroky polície tiež vyvolali štrajky robotníkov v priemysle, na ktorých podporu sa Lukašenko obyčajne spolieha, a štrajkujú aj stovky zamestnancov štátnej televízie.

Cichanovská, ktorá po voľbách ušla do Litvy, v piatok prostredníctvom videa vyzvala robotníkov, aby pokračovali v štrajkoch. „Budúcnosť Bieloruska, budúcnosť našich detí závisí od vašej súdržnosti a odhodlania,“ uviedla.

Neskôr, počas tlačovej konferencie vo Vilniuse, vyzvala na prepustenie všetkých demonštrantov a nové prezidentské voľby. „Musia sa konať nové spravodlivé, slobodné a transparentné voľby. Bielorusi sa zobudili a už nechcú žiť v strachu a klamstve,“ skonštatovala.