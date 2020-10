Lukašenko sa snaží zastrašiť demonštrantov, políciu vyzval na zásah voči študentom i robotníkom

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa snaží zahnať protesty proti jeho augustovému znovuzvoleniu.

V utorok vyzval úrady, aby zakročili proti všetkým robotníkom a študentom, ktorí sa zúčastňujú na demonštráciách organizovaných opozíciou.

Každý si musí zvoliť cestu

Tamojší univerzitní študenti opustili prednáškové miestnosti, aby pochodovali na zhromaždeniach. Podobný krok urobili aj mnohí zamestnanci fabrík, ktorí v pondelok vstúpili do štrajku. Lukašenko nereaguje na výzvu volebnej vyzývateľky Svetlany Cichanovskej, aby odstúpil, a poznamenal, že „tí, ktorí vyšli na nepovolené zhromaždenia v rozpore so zákonom, by mali byť zbavení práva byť študentom“.

„Nebudeme nikoho presviedčať: ani pracujúcich, ani študentov, ani lekárov, učiteľov či úradníkov… Teraz nastáva okamih, keď by si mal každý zvoliť cestu, po ktorej chce ďalej ísť,“ skonštatoval 66-ročný prezident, ktorý v Bielorusku vládne od roku 1994.

Prezident nesplnil ultimátum

Opozičná líderka Svetlana Cichanovská, ktorá je v exile v Litve, v nedeľu zopakovala, že v pondelok sa začne celoštátny štrajk, ak Lukašenko neoznámi rezignáciu, neprepustí politických väzňov a nezastaví zásahy proti demonštrantom. Na splnenie „ultimáta ľudu“ mali úrady podľa nej čas do nedele 23:59.

Protesty v Bielorusku trvajú denne od 9. augusta, keď v prezidentských voľbách podľa oficiálnych výsledkov získal Lukašenko 80 percent hlasov. Mnohí však voľby považujú za zmanipulované, pričom na stranu nespokojných Bielorusov sa pridali aj Európska únia a Spojené štáty americké.