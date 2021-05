Lukašenko sa v Rusku stretne s Putinom, hovoriť budú aj o kauze núteného pristátia lietadla

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa v piatok stretne v Soči s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Podľa Kremľa by mali diskutovať o užších ekonomických vzťahoch medzi ich krajinami. Už skôr počas dňa sa v tejto súvislosti premiéri Bieloruska a Ruska stretli v Minsku.

Potýčka pre pristátie lietadla

Lukašenko podľa agentúry AP hľadá podporu u svojho najväčšieho podporovateľa počas potýčky s Európskou úniou (EÚ) pre nútené pristátie komerčného lietadla v Minsku pre údajnú bombovú hrozbu, ktoré vyústilo do zatknutia exilového opozičného novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskej priateľky.

Lídri EÚ tento čin nazvali pirátstvom a zareagovali zákazom bieloruských aerolínií vo vzdušnom priestore a na letiskách v bloku, ako aj odporúčaním, aby sa európske lietadlá vyhýbali Bielorusku.

Ministri zahraničia členských štátov tiež navrhli vo štvrtok prísnejšie sankcie, ktoré sa zameriavajú na sektory dôležité pre Lukašenkovu vládu.

Zrušené lety

Moskva už Lukašenkovi v súvislosti s odklonením letu spoločnosti Ryanair poskytla politickú podporu a varovala EÚ pred unáhleným konaním, než sa to celé riadne vyšetrí. Moskva uviedla, že Lukašenko konal v súlade s medzinárodnými protokolmi pre prípady bombových hrozieb.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo vo štvrtok uviedla, že odklonenie lietadla, ktoré letelo do Vilniusu, prešetrí, tak ako to žiadali mnohé krajiny na Západe.

Rusko odmietlo niektoré žiadosti aerolínií vyhýbajúcich sa bieloruskému vzdušnému priestoru o zmenu ich trás do Moskvy. Vo štvrtok napríklad takto zrušili let z Viedne Austrian Airlines, hoci už v piatok dostali povolenie vyhnúť sa počas takýchto letov Bielorusku. Spoločnosť Air France vo štvrtok a v piatok tiež zrušila lety z Paríža do Moskvy.

Moskva stojí pri Lukašenkovi

Rusko s Bieloruskom podpísali zväzovú dohodu, ktorá stanovuje úzke politické, hospodárske a vojenské väzby medzi krajinami bez ich zlúčenia.

Moskva pomohla podporiť bieloruskú ekonomiku lacnými dodávkami energie a pôžičkami, väzby však často narušilo Lukašenkovo karhanie Moskvy za pokusy donútiť ho, aby sa vzdal kontroly nad cennými ekonomickými aktívami a nakoniec ustúpil aj s nezávislosťou Bieloruska.

S čoraz väčšou izoláciou Lukašenka od zvyšku Európy však mnohí pozorovatelia varujú, že sa Lukašenko stáva ľahkou korisťou Kremľa, ktorý to môže využiť pre užšiu integráciu.