Luke Rowe si od bicykla na chvíľu oddýchne, zlomil si nohu na bratovej rozlúčke so slobodou

CARDIFF 9. augusta (WebNoviny.sk) – Waleský cyklista v službách tímu Sky Luke Rowe sa zranil. Nie však na bicykli, ale pri raftingu na rozlúčke so slobodou jeho brata Matta.

“Skočil som do vody, ale dopadol som do plytkej časti na pravú nohu. Ako profesionálny cyklista som zvyknutý na kadejaké zranenia, ale vtedy som hneď vedel, že to nie je dobré,” povedal pre oficiálnu webovú stránku tímu Sky 27-ročný Rowe.

Obavy cestného kapitána britského zoskupenia sa naplnili hneď ako sa dostal do rúk lekárov. Diagnostikovali mu zlomeninu holennej kosti a ihlice a už podstúpil operáciu.

“Zjavne je to vážne zranenie a Luke si od bicykla na chvíľu oddýchne. Takéto veci testujú charakter človeka a on ho má silný. Je dôležitou súčasťou nášho tímu, počas celej rekonvalescencie budeme stáť za ním a podporovať ho,” vyjadril sa Roweho tréner Rod Ellingworth.

Rowe sa v tejto sezóne nezranil prvýkrát. Počas tohtoročnej Tour de France už v prvej etape spadol, pričom si zlomil rebro. Napriek tomu absolvoval celú Grand Tour a podieľal sa na celkovom víťazstve lídra tímu Sky Chrisa Frooma.