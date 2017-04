Lulu je jeden z najdôležitejších albumov môjho života, tvrdí Kirk Hammett z kapely Metallica

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Gitarista americkej heavymetalovej kapely Metallica Kirk Hammett uviedol, že album Lulu (2011), ktorý skupina nahrala so zosnulým Louom Reedom, je jeden z jeho najdôležitejších počinov. Päťdesiatštyriročný muzikant to povedal v rozhovore pre portál HumoNegro.com.

“Myslím si, že je to jedna z najlepších vecí, aké sme urobili, i keď to nie je tak úplne náš album. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo ho ľudia nepochopili. Mysleli si, že nahráme heavymetalové skladby s Louom Reedom, ale tak to nebolo. Išlo o spoluprácu, v ktorej sa spojili dve entity a vytvorili niečo čerstvé, nové a unikátne. A je veľký úspech, že sa z toho stalo naozaj niečo unikátne. Mám rád tento album a stále ho počúvam. Chýba mi Lou, je škoda, že tu s nami už nie je. Myslím si, že ide o jeden z najdôležitejších albumov, na ktorých som sa podieľal,” vyjadril sa gitarista.

Album Lulu sa dostal na trh 1. novembra 2011. V USA sa z neho predalo približne 16-tisíc kópií, pričom v rebríčku Billboard 200 sa dostal na 36. miesto. Štúdiovka obsahuje desať skladieb, medzi ktorými je aj singel The View. Metallica sa postarala o hudbu, texty napísal Reed, niekdajší spevák a gitarista legendárnej newyorskej kapely The Velvet Underground.

Metallica vznikla v roku 1981 v Los Angeles, pričom Hammett sa pripojil ku kapele v roku 1983. Súčasnú zostavu tvoria aj gitarista a spevák James Hetfield, basgitarista Robert Trujillo a bubeník Lars Ulrich. Debutovali v roku 1983 albumom Kill ‘Em All, po ktorom nasledovali štúdiovky Ride The Lightning (1984), Master Of Puppets (1986), …And Justice For All (1988), Metallica (1991), Load (1996), Reload (1997), St. Anger (2003), Death Magnetic (2008) a Hardwired… To Self-Destruct (2016). V roku 2013 kapela zverejnila snímku Metallica: Through The Never, ktorú nakrútil režisér a fanúšik kapely Nimród Antal. Dokument v 3D formáte prináša netradičný pohľad na dianie na javisku aj v zákulisí, a to prostredníctvom príbehu jedného z členov štábu, mladíka Tripa, ktorého stvárnil Dane DeHaan.

Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.