Lundbyová získala zlato na strednom mostíku v Seefelde, Šidlová nepostúpila z kvalifikácie

SEEFELD 27. februára (WebNoviny.sk) – Favorizovaná nórska skokanka na lyžiach si vybojovala zlatú medailu v stredajšej individuálnej súťaži žien na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v Rakúsku.

Dvadsaťštyriročnej rodáčke z Gjöviku (nar. 7. septembra 1994), ktorá viedla aj po prvom kole, namerali na strednom mostíku HS-109 v Seefelde 106,5 a 104,5 metra, od rozhodcov dostala výslednú známku 259,6 bodu.

Prvé zlato v histórii

Vlaňajšia olympijská víťazka z Pjongčangu a líderka Svetového pohára získala pre Nórsko v pretekoch jednotlivkýň v skokoch na lyžiach prvé zlato na MS v histórii.

Pre Lundbyovú je to dovedna tretie pódiové umiestnenie na svetovom šampionáte – na MS 2015 vo švédskom Falune brala striebro v súťaži miešaných družstiev a v utorňajšej súťaži ženských družstiev bola súčasťou bronzového nórskeho tímu.

Na druhom mieste v stredajších zaujímavých pretekoch v Seefelde napriek najdlhším pokusom v oboch kolách (108 a 107 m) skončila s minimálnym odstupom 0,5 bodu Katharina Althausová z Nemecka (259,1 b.), na radosť domácich priaznivcov patrí bronz Rakúšanke Daniele Iraschkovej-Stolzovej (247,6 b.), ktorá sa na tretiu priečku posunula až z 8. pozície po prvom kole. Obhajkyňu zlata z predchádzajúcich dvoch MS Carinu Vogtovú z Nemecka klasifikovali na 10. mieste (224,3 b.).

Šidlová na 52. mieste

Jediná nominovaná Slovenka v skokanských súťažiach na MS 2019 Viktória Šidlová obsadila v stredajšej popoludňajšej kvalifikácii v Seefelde posledné 52. miesto z klasifikovaných pretekárok. Stále iba 17-ročnej členke ŠK Kartík Banská Bystrica namerali 59,5 metra, za čo získala od rozhodcov 28,1 bodu.

„Viktória je veľmi mladá skokanka, ktorá si pôjde na MS 2019 predovšetkým otestovať svoju výkonnosť a nazbierať skúsenosti z podujatia takéhoto rangu. Ak by sa z kvalifikácie prebojovala do hlavnej súťaže medzi elitnú štyridsiatku, bol by to obrovský úspech,“ uviedol pre agentúru SITA ešte pred začiatkom MS 2019 predseda skokanského úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Ján Tánczos.

„Je to pre mňa veľká skúsenosť. Mohlo to byť aj lepšie, avšak bol tam stres a na majstrovstvách sveta som prvýkrát. Snažila som sa, mala som aj na viac, ale nevyšlo to,“ povedala Šidlová pre RTVS.

Geraghtyovú-Moatsovú diskvalifikovali

Poslednou postupujúcou do 1. kola hlavnej súťaže bola na 40. mieste Fínka Susanna Forsströmová (83,5 m/80,3 b.), za ktorou zaostala mladá Slovenka o priepastných 52,2 bodu. V štartovom poli kvalifikácie žien bolo dovedna 53 skokaniek, Američanku Taru Geraghtyovú-Moatsovú diskvalifikovali.

Nórska „čerstvá“ majsterka sveta Lundbyová je piatou skokankou na lyžiach, ktorá sa teší z primátu v pretekoch jednotlivkýň.

V prípade nežnejšej časti populácie išlo v Seefelde o šiesty svetový šampionát, pred desiatimi rokmi v Liberci sa tešila z historicky prvého zlata Američanka Lindsey Vanová, na MS 2011 v nórskom Osle zvíťazila Daniela Iraschková z Rakúska, pred šiestimi rokmi v talianskom Val di Fiemme Sarah Hendricksonová z USA, na MS 2015 vo švédskom Falune i pred dvoma rokmi vo fínskom Lahti sa tešila Nemka Carina Vogtová.