Lunter pokračuje v kampani na banskobystrického župana, v prieskume jasne zdolal Kotlebu

BANSKÁ BYSTRICA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Agentúra Focus vo štvrtok zverejnila výsledky voličského prieskumu na župana v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).

Percentá hovoria v prospech kandidáta na predsedu BBSK Jána Luntera, ktorý získal náskok pred súčasným županom. „Zaväzuje ma to k tomu, aby som vo svojej volebnej kampani pokračoval,“ uviedol Lunter na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Ako ďalej dodal Lunter, uvedomuje si, že ešte situácia nie je uzavretá a telefonický prieskum nie sú skutočné voľby a „je dôležité, aby ľudia, ktorí chcú zmenu, prišli voliť“.

V prvej trojke Lunter, Kotleba a Klus

Agentúra Focus vykonala prieskum 18. až 26. septembra na objednávku Luntera a výberovú vzorku tvorilo 1 023 respondentov. Položili im otázku: „Svoju kandidatúru na predsedu, župana v Banskobystrickom kraji ohlásilo 17 kandidátov. Ak by sa tieto voľby konali už tento víkend, ktorému z kandidátov na predsedu VÚC by ste dali svoj hlas?“

Z rozhodnutých respondentov, ktorých bolo 57,6 percenta, by svoj hlas dalo Jánovi Lunterovi 30,9 percenta, Marianovi Kotlebovi 22,2 percenta, Martinovi Klusovi 11 percent, Stanislavovi Mičevovi 10,4 percenta a Martinovi Juhaniakovi 8,7 percenta opýtaných. Ostatní kandidáti by získali menej ako päť percent.

Agentúra sa pýtala aj otázku, koho by opýtaní volili v prípade, že by sa kandidáti Martin Juhaniak, Martin Klus, Ján Lunter a Stanislav Mičev dohodli na tom, že vo voľbách bude kandidovať len jeden z nich a to ten, kto bude mať najsilnejšiu pozíciu v predvolebných prieskumoch.

Ak by bol tým najsilnejším kandidátom Ján Lunter, zo všetkých opýtaných by mu dalo svoj hlas 37,6 percenta. Ak by bol týmto kandidátom Stanislav Mičev získal by 27,8 percenta, Martin Juhaniak 26,7 percenta a Martin Klus 26,2 percenta. Tieto výsledky Luntera podľa jeho slov zaväzujú v tom, aby pokračoval a nevzdával sa kandidatúry.

Spoločný postup piatich kandidátov

Na otázku agentúry SITA, či sa zúčastní na okrúhlom stole spolu s kandidátmi, ktorí si dali urobiť ďalšie dva prieskumy, odpovedal, že sa nezúčastní. Uviedol, že predpokladá podobný výsledok aj ďalších dvoch prieskumov a verí, že jeho demokratickí protivníci sa zachovajú zodpovedne.

Spoločný postup v prieskume voličských preferencií ohlásila päťka kandidátov v zostave Martin Klus, kandidát SaS, OĽaNO, NOVA, OKS a KDH, nezávislí Stanislav Mičev, Igor Kašper a Pavel Greksa a za kandidáta Viliama Baňáka z Jednoty – ľavicovej strany Slovenska, v zastúpení krajský predseda strany Ondrej Kožiak.

Prieskum si zadali v dvoch nezávislých agentúrach AKO a MEDIAN, aby u každej na vzorke tisíc občanov kraja zistili odpovede na štyri otázky. Tieto odpovede majú byť známe začiatkom októbra. Následne zvolajú tretí okrúhly stôl, kde prizvú všetkých demokratických kandidátov na post župana BBSK a budú diskutovať o ďalšom postupe.

O post predsedu BBSK bojuje 16 kandidátov

O kreslo predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa po odstúpení primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka bude uchádzať 16 kandidátov, z toho jedna žena.

Okrem súčasného predsedu Mariana Kotlebu (Kotleba – ĽSNS) sú to nezávislí kandidáti: generálny riaditeľ Múzea SNP a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Stanislav Mičev, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, podnikateľ Ján Lunter, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, starosta obce Mýtna Pavel Greksa a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Igor Kašper.

Za koalíciu strán SaS, OĽANO, NOVA, KDH a OKS kandiduje poslanec NR SR a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Martin Klus. Za jednotlivé strany sa o post predsedu uchádzajú kandidáti Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), poslanec MsZ vo Zvolene Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), podpredseda Strany rómskej koalície Vojtech Kökény, Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ) a predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni.

Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 4. novembra. Poslanci Národnej rady SR schválili na jar tohto roku novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov a päťročný výkon ich funkcie.