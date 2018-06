Luster či stropné svietidlo? Riešenie nájdete okolo seba

BRATISLAVA 7. júna 2018 (WBN/PR) – Visiaci luster alebo stropné svietidlo? To je odveká otázka, ktorá trápi mnohých ľudí zariaďujúcich si domácnosť. Existuje však jednoduché pravidlo, ktoré vám tento problém pomôže rýchlo a ľahko vyriešiť.

V prvom rade si treba položiť otázku, kam chcete lampu umiestniť a čo vám dovoľuje váš životný priestor. V zásade však platí pravidlo, že čím menšia miestnosť, tým menšia lampa. Predstavte si teda, že chcete osvetliť šatník, špajzu či odkladací „kumbál“ pod schodmi. Ide o priestory, ktoré bývajú naozaj stiesnené, a to aj vďaka množstvu vecí, ktoré v nich mávame. A keďže občas sa treba „vyšplhať“ aj na najvyššiu poličku, visiaca lampa by vám v tom mohla brániť. V takomto prípade sú vhodné stropné svietidlá alebo dokonca bodové svetlá, ktoré si môžete natočiť takým smerom, akým vám to bude vyhovovať.

A stropné lampy zvoliť treba aj pri osvetľovaní takých miestností, ako je toaleta či mini kúpeľňa, v ktorých by luster pôsobil zvláštne, no hlavne neprakticky. Príliš dlhá visiaca lampa sa nehodí ani do naozaj úzkej kuchyne, pretože by opticky mohla prekryť kuchynskú linku či dokonca zavadzať pri jej používaní. A s visiacimi lampami sa treba rozlúčiť aj v miestnostiach s nízkym stropom. A nemusí to byť iba pivnica či povala, ale aj bežná interiérová miestnosť, kde by kvôli nízko položenej visiacej lampe mohlo dokonca dôjsť k úrazu.

Špecificky treba postupovať aj pri podkrovných izbách, pretože strecha už sama o sebe ukrajuje z priestoru. Dlhý luster si môžete dovoliť iba vtedy, ak máte kráľovsky vysoké stropy, ktoré by ste visiacou lampou naopak pekne vyplnili. V prípade štandardne veľkých podkrovných priestorov, kde je aj klasický rovný plafón, zvoľte menej nápadnú stropnú lampu. Vždy však platí pravidlo, aby ste využili šikminu vo svoj prospech a práve do nej umiestnili bodovky či doplnili nástenné lampy. A to najmä v prípade, ak bývate v naozaj malej podkrovnej izbietke iba so šikminou, ktorá sa takýmto spôsobom zmení z tmavého miesta na rozžiarenú miestnosť.

Lenže úvodné pravidlo platí aj úplne opačne. A teda, že čím je väčšia miestnosť, tým viac môžete poškuľovať po väčších lampách. Neznamená to však, že ak máte jednu obrovskú izbu, musí tam byť iba jeden masívny luster. Pokojne sa pohrajte s priestorom a vyplňte ho aj viacerými typmi lámp, ktoré vzájomne nakombinujete. Či už to budú stojaté, visiace, nástenné alebo iba menšie stolové lampy položené na nábytku. Ponuka je naozaj obrovská, a tak sa pokojne odhodlajte vymeniť aj starší kúsok, ktorý ste si nevhodne zvolili, za novší, ktorý vám bude slúžiť oveľa lepšie. Ak vám teda niekde visiaci luster zavadzia, šup s ním preč. A naopak, ak vám niekde svetlo chýba, smelo ho pridajte. Ide predsa o váš domov a aj správne zvolené osvietenie dokáže výrazne ovplyvniť celkovú pohodu domova.