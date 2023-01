Lyžiarska legenda Lindsey Vonnová si splnila sen, kultovou zjazdovkou Streif v Kitzbüheli sa prehnala počas noci (video)

Mimoriadne unikátnu príležitosť dostala niekdajšia elitná zjazdárka Američanka Lindsey Vonnová. Spoludržiteľka ženského maxima v počte víťazstiev v seriáli Svetového pohára totiž mohla pokorila slávnu zjazdovku Streif v rakúskom Kitzbüheli.

Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby sa tak nestalo v noci. Na cestu jej svietili iba farebné bránky a v istých pasážach aj umelé osvetlenie. To všetko na jednej z najnáročnejších súťažných tratí na svete. Upozornil na to web iDnes.cz a k správe pridal aj video.

Kariéru ukončili zranenia

Vonnová skončila súťažnú kariéru pred štyrmi rokmi, dohnali ju k tomu zranenia. Aktuálne má 38 rokov, no nič jej nezabránilo vletieť na lyžiach do tmy.

„Po mojich zraneniach som si myslela, že to nikdy nebude možné. Skutočnosť, že som mala túto príležitosť a fyzicky som to zvládla je pre mňa splneným snom,“ poznamenala Američanka.

Poradila si aj s Mausefalle

V minulosti dosiahla 82 triumfov v SP, získala tri olympijské medaily vrátane zlata.

Na rakúskej trati musela zabojovať s obávaným úsekom „Mausefalle“, kde je sklon zjazdovky neskutočných 85 percent.

„Ako keby ste skákali z kraja sveta,“ opísala legendárna Vonnová svoj nevšedný zážitok.