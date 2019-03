Lyžiarske nádeje na Malinom Brde predviedli fantastické výkony

BRATISLAVA 11. marca 2019 (WBN/PR) – Z domáceho lyžiarskeho podujatia Ružomberský medvedík najvyššie skončili Š. Sorentíny a B. Paul.

Hoci do poslednej chvíle nad sobotňajším Ružomberským medvedíkom v zjazdovom lyžovaní visel kvôli počasiu existenčný otáznik, napokon sa preteky nielenže konali, ale skvele vydarili.

„Celý týždeň sme tŕpli, ako to dopadne. Už v pondelok nastalo oteplenie, vo štvrtok v Ružomberku ortuť na teplomeri vystúpila na sedemnásť stupňov, hore na Malinom Brde bolo trinásť. Ešte v piatok večer to nevyzeralo ružovo, ale meteorológovia nesklamali a v sobotu dorazilo avizované ochladenie. Kopec, ktorý bol ráno zamrznutý a skvele vyratrakovaný, vydržal až do konca pretekov,“ rozprával Jozef Legerský, predseda organizačného výboru 24. ročník Ružomberského medvedíka, ktorý bol 7. kolom Slovenského pohára starších a mladších predžiakov.

Po skončení slalomu mladších predžiakov a „obráku“ starších predžiakov len slová uznania zneli z úst technického delegáta Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Petra Žáka. „V piatok večer na porade sme boli nútení pripustiť aj alternatívu, že v krajnom prípade dôjde k zrušeniu súťaže. Napokon si Ružomberčania vymodlili počasie, ktoré im v sobotu až neskutočne vyšlo. Trať bola perfektná, ešte aj posledný pretekár mal výborné podmienky. Malinô Brdo je proste Malinô Brdo. Som rád, že po štyroch rokoch som tu opäť mohol byť,“ vyznal sa dlhoročný funkcionár SLA. Veru, „nebíčko“ sa na organizátorov v sobotu usmialo.

Veľmi pekná bola tiež účasť. „Spolu sme narátali 270 štartujúcich. Celé preteky prebehli plynulo, ako tradične mali svoj spád,“ povedala sekretárka podujatia Jana Streitová, ktorá sa v cieli tešila aj z jazdy svojho vnúčika Andreja Streita, ktorý pretekal vo farbách KAL Jasná Liptovský Mikuláš. „Dvadsiaty štvrtý zo 77 pretekárov medzi mladšími predžiakmi, to je super,“ pýšila sa nosná členka organizátorského súkolia.

Už tradičnými partnermi ružomberských lyžiarov boli Milan Fiľo a holding Eco – Investment a.s., Nadácia Supra a mesto Ružomberok. Významnú pomoc poskytli tiež Vodárenská spoločnosť Ružomberok a Mestské lesy. Opäť organizátorom maximálne v ústrety vyšlo stredisko Malinô Brdo Ski & Bike Park. „Ružomberku a Ružomberčanom pomáhame v rozličných oblastiach. Podpora mladých športových talentov je samozrejmosťou. Tí, ktorí budú raz tvoriť a riadiť tento svet sú dnes deťmi, preto im musíme pomáhať nájsť to najlepšie, čo v nich je a naučiť ich ako správne využiť svoj talent v prospech celej spoločnosti,“ povedal Milan Fiľo.

Z detí poriadajúceho Lyžiarskeho klubu Ružomberok boli najlepší Štefan Sorentíny, trinásty u starších chlapcov a Bruno Paul, štrnásty v mladšej kategórii. „To, čo chalani majú najazdené, aj predali. U Števka som tajne dúfal, že by sa mohol sa dostať do desiatky. Bruno dosiahol svoj najlepší výsledok v tejto sezóne,“ stručne zhodnotil chalanov šéftréner LK Ružomberok Ján Grib.

O rok by medvedík oslavovať jubileum. „Určite na 25. ročník pripravíme nejaké prekvapenie. Pridáme niečo netradičné,“ sľúbil riaditeľ pretekov a predseda hostiteľského klubu Peter Stano.

Z výsledkov – mladší predžiaci (obrovský slalom): 1. Hlinka (Ski club Progress Stará Ľubovňa) 40,91, 2. Válek (ASC Bratislava) 41,01, 3. Jílek (LK Opalisko Závažná Poruba) 41,19, 14. Paul 44,12, 28. Kovačev 45,39 (obaja LK Ružomberok), mladšie predžiačky (obrovský slalom): 1. Volková (Ski klub Kremnica) 39,82, 2. Lepejová (LK Valčianska Dolina) 40,56, 3. Chrenková (LK LOPE Partizánske) 40,97, 39. Jánošová (LK Ružomberok), starší predžiaci (slalom): 1. Boško (LK LOPE) 36,40, 2. Matej (Ski klub Donovaly) 36,64, 3. Štrkolec (SK Uni Košice) 36,78, 13. Sorentíni (LK Ružomberok) 37,43, staršie predžiačky (slalom): 1. Nováková (LK LOPE) 34,51, 2. Švidroňová (TJ Roháče Zuberec) 34,58, 3. Martonová (SK Junior Ski Poprad) 34,70, 32. Macková (LK Ružomberok) 38,46.