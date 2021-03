Lyžovanie na Slovensku – fenomén posledných rokov

„Na slovíčko s…“ predsedom Lyžiarskeho klubu spod Roháčov a horským záchranárom Rasťom Šrobom.

Na Slovensku je mnoho lyžiarskych klubov no málo z nich má tradíciu siahajúcu do dávnej minulosti. LO TJ Roháče Zuberec (Lyžiarsky oddiel Telovýchovnej Jednoty – pozn. redakcie) nie je novodobým športovým klubom. Lyžiarsky oddiel pokračuje v rámci tradičnej Telovýchovnej Jednoty Roháče v obci Zuberec. História LO sa datuje už viac ako 50 rokov. Počas tejto doby klub vychoval mnoho talentovaných lyžiarov, z ktorých už viacero z nich povyhrávalo tituly Majstrov Slovenska.

Foto: Effectix

Koľko aktívnych členov a pretekárov máte aktuálne? Minulú sezónu sa ukázali nejaké talenty?

V súčasnosti máme 17 pretekárov vo veku od mladších predžiakov až po juniorov a do 20 detí v prípravke. Medzi nimi sa vždy nájdu niektorí viac talentovaní športovci, ktorí sa umiestňujú na popredných miestach v Slovenskom pohári. Našou snahou je zabezpečiť im čo najkvalitnejšie podmienky na lyžovanie – najmä tréningové procesy, pretože mať „len“ talent nestačí…

Veľa ľudí si myslí, že lyžovať znamená spustiť sa dolu kopcom pomedzi brány…ako to vlastne je?

Ono to tak vyzerá, že len z kopca dole, pomedzi brány zľava – doprava. Zainteresovaní ale veľmi dobre vedia, koľko tréningu, námahy a času (a to ešte nehovorím o financiách) to celé stojí, kým sa lyžiar vypracuje na vyššiu úroveň, napr. Svetového pohára. Okrem obrovskej kvantity tréningov na snehu je to hlavne kondičná a silová príprava medzi sezónami.

Lyžovanie nie je lacná záležitosť. Minulý rok ste získali silnú podporu pre klub – spoločnosť Blachotrapez, ako vnímate tento krok?

Áno, samotné lyžovanie stojí dosť peňazí, no aj vďaka podpore spoločnosti Blachotrapez s.r.o. a ich projektu CHCEMEPOMAHAT.SK sme dokázali vykryť niektoré výdavky.

Táto sezóna je zasa špecifická tým, že kvôli opatreniam v súvislosti s COVID-19 sa nedá trénovať na Slovensku. Aj vďaka dobrým vzťahom nášho poľského trénera s lyžiarskymi klubmi a strediskami v Poľsku a taktiež vďaka výnimkám v opatreniach na Slovensku sme mali možnosť trénovať v Poľsku, kde to bolo umožnené. Zároveň tým, že sa veľa a ďaleko cestuje, rodičia, ktorí vozia svoje deti na tréningy to stojí oveľa viac finančných prostriedkov.

Foto: Effectix

V rámci projektu chcemepomahat.sk spoločnosť Blachotrapez podporuje nielen vaše mladé talenty, ale na Slovensku sa angažuje aj v ekologických projektoch – Veľké Čistenie Malého Dunaja a Čisté Hory a výsadba lesov. Viete si predstaviť, že by ste sa taktiež osobne zapojili to týchto projektov?

Áno, myslím že v našich horách, kde trénujeme – Roháčoch si viem celkom dobre predstaviť zapojiť sa do akcie výsadby stromčekov. Samozrejme všetci čakáme ako sa vyvinie situácia na Slovensku. Čo sa týka čistenia hôr, už minulý rok sa aj niektorí rodičia a deti nášho klubu zapojili do čistenia – zbierania odpadkov na Roháčskych chodníkoch. Chválim takúto aktivitu, pretože v posledných rokoch sa síce o čistote v ekológii veľa rozpráva, ale odpadkov v prírode aj tak pribúda.

Petra Vlhová je fenomén v lyžovaní ako pred pár rokmi Peter Sagan v cyklistike. Vnímate väčší záujem o lyžovanie v poslednej dobe?

Myslím, že záujem o pretekárske lyžovanie začal stupňovať už spolu s úspechmi Veroniky Zuzulovej a s príchodom fenoménu Petry Vlhovej samozrejme ešte viac narástol. Nás len teší, keď sa o šport všeobecne zaujíma čo najviac detí, predsalen pohyb v prírode je zdravší a prospešnejší ako vysedávanie doma pri mobile alebo počítači.

Prednedávnom ste zaznamenali veľký úspech vášho juniora Jakuba Valeka…

Áno môžem potvrdiť, že Jakubovi sa podarilo kvalifikovať sa do Ruska na MS juniorov v Skikrose. Popri súťažiach v klasických disciplínach ako sú slalom a obrovský slalom skúša už dlhšie pretekať aj v skikrose – v poslednej dobe obľúbenej disciplíne mladej generácie. V roku 2020 sa zúčastnil na Mládežníckych olympijských hrách v švajčiarskom Laussane, kde reprezentoval Slovensko v spomínanom skikrose. Verím, že aj tieto úspechy mu pomôžu nájsť väčšiu záštitu rozvíjaní jeho talentu.

Foto: Jakub Valek

Nielen Covid-19 vám robí vrásky na čele, ale aj rozkol ohľadne národnej asociácie. Ako to zasiahlo Váš klub?

Tie problémy sa nás samozrejme týkajú, ale my to až tak neovplyvníme. Čo vieme ovplyvniť je to, že sa budeme snažiť aby naše deti veľa športovali, aby získali dobré návyky a systematickosť vo svojich činnostiach, čo sa im neskôr zíde nielen pri športových zručnostiach ale aj v civilnom živote.

