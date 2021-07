Má len 18 a na konte prvé olympijské zlato, Sunisa Leeová uvažovala pred Tokiom dokonca o konci kariéry

Sunisa Leeová sa narodila pred 18 rokmi v americkej Minnesote rodičom z Laosu, ktorí patrili do etnickej skupiny Hmongov v Laose. Ich odpor ku komunistickému režimu ich prinútil emigrovať, aby zabezpečili svojej dcére lepšiu budúcnosť.

Oplatilo sa, americká tínedžerka s laoskou krvou sa v japonskom Tokiu stala olympijskom víťazkou vo viacboji, kráľovskej disciplíne športovej gymnastiky. Na najvyššom stupienku pre vyvolených nahradila slávnu krajanku Simone Bilesovú, ktorá vzdala finále viacboja pre mentálne problémy.

„Je to bláznivý pocit. Spomínam si, ako som v istom okamihu chcela s gymnastikou skončiť ale som hrdá na to, že som to dosiahla až k olympijskému víťazstvu,“ vyhlásila Leeová podľa webu iDnes.cz.

Budúca olympijská šampiónka spolu s piatimi súrodencami vyrastala v americkom meste St. Paul, kde sa zhromaždila najväčšia komunita Hmongov mimo územia juhovýchodnej Ázie. Ako sa malá Laosanka dostala ku gymnastike? Ako šesťročná na youtube videla zostrih zo súťaže gymnastiek a poprosila rodičov, aby ju zaviedli do gymnastického klubu. A tí súhlasili.

Najväčším fanúšikom je otec

„Rada som robila premety. Keď som s nimi začala, nemohla som skončiť. Veľmi ma to bavilo,“ skonštatovala po rokoch. Keďže jej rodičia boli chudobní, otec jej nemohol kúpiť kladinu, preto ju sám vyrezal z dreva a postavil na záhrade. A tak to bolo neskôr s viacerými dostupnými náradiami.

„Rodičia majú obrovský podiel na tom, že som sa stala gymnastkou. Urobili pre mňa všetko, najmä otec je dodnes môj najväčší fanúšik,“ pokračovala nová olympijská šampiónka. Ako 14-ročná bola členkou juniorskej reprezentácie USA, o dva roky neskôr už súťažila s dospelými súperkami. Lenže potom prišli veľké rodinné problémy.

V roku 2019 jej otec spadol z rebríka, keď pomáhal susedovi orezávať strom, a ochrnul od hrudníka nadol. Napriek tomu z nemocnice svojej dcére odkázal, nech sa nevzdá štartu na majstrovstvách USA, ktoré ju práve čakali.

„Choď tam a urob maximum pre úspech. Pre mňa budeš vždy jednotka,“ napísal jej vtedy otec. Zdrvená dcéra poslúchla svojho ťažko zraneného otca a vybojovala zlato na bradlách a striebro vo viacboji za Bilesovou. A vtedy začala snívať veľký olympijský sen.

Rodinu zomklo nešťastie

Keď vlani na jar v USA naplno udrela pandémia koronavírusu, nádejná budúca šampiónka prišla o tetu aj strýka, obaja podľahli zákernej chorobe. V rodine načas zavládol veľký smútok, ale kariéra nádejnej športovkyne sa zasekla len na krátky čas. „Bolo to ťažké obdobie, uvažovala som nad koncom kariéry, ale prekonala som to a vrátila sa späť silnejšia. Naša rodina sa ešte viac zomkla,“ spomenula si Leeová.

Jej peripetiám ešte nebol koniec, po návrate do telocvične si poranila členok a nasledovali tri mesiace bez poriadneho tréningu. Po návrate však zaradila do svojej zostavy v prostných ešte náročnejšie prvky a všetko začalo fungovať.

Na tohtoročnej olympijskej kvalifikácii zdolala Bilesovú na kladine aj bradlách, skončila druhá vo viacboji a získala právo štartu na OH ako prvá americká „Hmongka“ v histórii. A otec to všetko videl naživo a nešetril potleskom pre svoju dcéru.

V Tokiu došlo k nečakanej situácii, po odstúpení psychicky labilnej Bilesovej sa zrazu Leeová ocitla v centre pozornosti vo finále viacboja. „Náhradníčka“ predviedla bravúrnu zostavu na bradlách, ktoré sú v jej podaní najobtiažnejšie na svete. Aj tak sa však experti pred záverečnou zostavou v prostných skôr prikláňali na stranu Brazílčanky Rebecy Andradeovej, V kvalifikácii bola totiž lepšia v prostných ako Leeová.

Očakávajú ďalší úspech

Američanka predviedla čistú zostavu, ale bez väčšieho rizika za 13,700 bodu. Brazílčanka mala takmer otvorenú cestu k titulu vo viacboji. Hru nervov však nezvládla a dvakrát urobila prešľap, čo znamená bodové zrážky.

Leeová sa stala olympijskou víťazkou s náskokom 135-tisícin bodu. Nadviazala tak na zlaté medaily Carly Pattersonovej z Atén 2004, Nastie Lukinovej z Pekingu 2008, Gabby Douhlasovej z Londýna 2012 a Simone Bilesovej z Ria de Janeiro 2016.

„Som šťastná. Mrzí ma jediné, že pri tom nemohol byť môj otec. Sľúbil mi, že ak získam zlato na olympiáde, vbehne na plochu a urobí salto vzad. Samozrejme, to bolo ešte pred jeho úrazom. Myslím si, že by to aj urobil, ak by mu to osud doprial,“ zamyslela sa hrdá dcéra.

Guvernér amerického štátu Minnesota a starosta mesta St. Paul Melvin Carter vyhlásil piatok za Deň Sunise Leeovej. Možno to bude musieť ešte zopakovať, lebo na OH v Tokiu rozhodne nepovedala posledné slovo. V programe hier nasledujú finále na jednotlivých náradiach a na bradlách a kladine sa očakáva jej ďalší medailový zásah.