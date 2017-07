Mabouka po siedmich rokoch opúšťa MŠK Žilina, “šošoni” už majú náhradu

ŽILINA 7. júla (WebNoviny.sk) – Kamerunský futbalový obranca Ernest Mabouka po siedmich rokoch opúšťa úradujúceho slovenského šampióna MŠK Žilina a vo svojej kariére bude pokračovať v izraelskom klube Maccabi Haifa. Informuje o tom web “šošonov” spod Dubňa s dôvetkom, že 29-ročný pravý bek po návrate do Žiliny nemal motiváciu pokračovať v drese MŠK. S reprezentačným mužstvom Kamerunu sa v tomto roku stal majstrom Afriky.

K “šošonom” prichádza Chvátal

Žilinčania na Maboukovo miesto získali na hosťovanie slovenského mládežníckeho reprezentanta Juraja Chvátala. Dvadsaťročný pravý obranca je kmeňový hráč AC Sparta Praha. Odchovanec FK Senica naposledy hosťoval v Slovácku.

“Po sezóne som s manažérom riešil, čo bude ďalej. V Slovácku som nemal za sebou vydarenú sezónu, absolvoval som operáciu ramena. Žilina mala záujem už skôr, až teraz sa však dohodla so Spartou, takže som tu,” povedal Chvátal po podpise zmluvy.

Chvátal komunikoval s trénerom Guľom a obaja sa tešia na vzájomnú spoluprácu. “Šošoni sú majstrami Slovenska, poznám veľa chalanov z reprezentácií a aj od nich viem, na akej úrovni sa v klube pracuje. Myslím si, že v Žiline to funguje výborne, a preto sa teším na tréningy a zápasy,” uviedol Chvátal.

Žilina vyzve FC Kodaň v predkole Ligy majstrov

MŠK čaká v stredu na domácom ihrisku prvý zápas 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018 proti dánskemu šampiónovi FC Kodaň. “Skúsenosť s Ligou majstrov nemám, je to veľký zápas, no cítim sa výborne. Bude to na mne, ako sa ukážem na tréningu, ako rýchlo sa zžijem s tímom,” doplnil Chvátal.

Športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník objasnil pozadie transferu: “Potrebovali sme operatívne reagovať na situáciu ohľadom Mabouku. Juraj už dlhodobejšie patril medzi hráčov, o ktorých sme mali záujem. Trochu ho však trápili zranenia, preto sa to nedalo uskutočniť. Teraz má za sebou prípravu so Spartou Praha, máme ho dobre zmapovaného, typologicky sedí do nášho herného štýlu a navyše sa dobre pozná s niekoľkými našimi hráčmi, reprezentantmi, čo by mu mohlo pomôcť a urýchliť jeho adaptáciu u nás. Je to mladý hráč, ktorý zatiaľ prichádza na hosťovanie. Uvidíme, ako sa časom ukáže.”